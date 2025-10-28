Fabián Cubero explotó contra Nicole Neumann y le hizo una tremenda advertencia

Desde que se separaron en 2017, Fabián Cubero y Nicole Neumann mantienen un conflictiva relación signada por acusaciones de incumplimientos, chicanas e ironías mediáticas que vuelan como dardos venenosos en ambos sentidos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Tras el último gran enfrentamiento por las vacaciones de invierno junto a sus hijas, una vez más Fabián Cubero apuntó sin filtro contra su ex, Nicole Neumann, en una batalla que parece no tiene miras de apaciguarse.
Desde que se separaron en 2017, Fabián Cubero y Nicole Neumann mantienen un conflictiva relación signada por acusaciones de incumplimientos, chicanas e ironías mediáticas que vuelan como dardos venenosos en ambos sentidos.
Es así que después de que la modelo se llevase a Europa durante las vacaciones de invierno a dos de sus tres hijas -Allegra y Sienna- y regresasen al país un par de días después de lo estipulado, lo que enfureció y mucho al exfutbolista dado que él tenía todo listo para viajar con las chicas a Mar del Plata, la actitud de Cubero se endureció aún más con su exmujer.
De esa manera, en las últimas horas el ex Vélez Sarsfield volvió a hacer público su enojo con la madre de sus hijas y fue tajante al referirse al rol de la Justicia, así como también se refirió a los límite en la convivencia de las familias ensambladas.
En diálogo con Puro Show (El Trece), Fabián Cubero explicó para que no queden dudas cómo debe ser la organización de las vacaciones junto a sus hijas, situación que recurrentemente genera grandes conflictos. “Tengo los días que me corresponden y la madre tiene sus días también. Ahora, si eso no se respeta, bueno, la justicia alguna medida tiene que tomar porque si no, estas cosas van a seguir pasando”, expresó todavía molesto.
Si bien Fabián evitó calificar a Neumann como madre de sus hijas, al asegurar "no puedo opinar de eso”, sí fue claro al revelar cómo impacta a su actual pareja, Mica Viciconte, esta batalla que parece no estar cerca de llegar a un acuerdo pacífico. “A Mica la tiene medio cansada la situación. Ella no tiene nada que ver con todo esto, lo que tenemos que hablar lo hablamos nosotros internamente, trato a veces de hacer malabares”, deslizó harto de todo.
Asimismo, Cubero remarcó el lugar que ocupa Viciconte en esta conflictivo familia ensamblada: "Si ella también a veces tiene ganas de decir algo, lo puede decir sin ningún problema, porque somos una familia ensamblada. Hace nueve años que estamos juntos y hay confianza en la familia, como para que ella también pueda opinar de lo que pasa ”.
En tanto, sobre el la fiesta de 15 de Allegra, su hija del medio con Nicole, que los cumplirá el próximo 6 de enero, Poroto Cubero contó que ya todo está encaminado, así como confirmó que Neumann no será de la partida.
“Estamos viendo ahí un salón muy lindo en Olivos, así que estamos muy contentos, porque ya tenemos todo más o menos organizado”, confió el exfutbolista al tiempo que confirmó que Viciconte participa activamente en los preparativos del festejo. "Estamos armando de a poquito el evento, así que estamos muy contentos, el salón es muy lindo”, deslizó.
Por último, sobre la presencia de Nicole Neumann en la fiesta, Cubero fue terminante: “No, la fiesta Allegra la hace con nosotros y viaja con la mamá. Yo tampoco voy a viajar con ella. No se mezclan los tantos, para nada, no”.
A comienzos del mes de agosto trascendió que, tras un período de aparente tregua entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista decidió recurrir nuevamente a la Justicia para denunciar a su ex por incumplimiento de acuerdos, una medida que generó críticas y que muchos consideraron exagerada.
Sin embargo, detrás del nuevo conflicto había una situación familiar mucho más delicada. Durante las vacaciones de invierno, el exmatrimonio había convenido dividir los días para que ambos pudieran disfrutar de tiempo con sus tres hijas. Pero el acuerdo se rompió cuando Nicole regresó de Europa tres días más tarde de lo pactado, lo que provocó la bronca de Cubero.
El exjugador había planeado un descanso en Mar del Plata, su ciudad natal, junto a las chicas. Esa decisión generó controversia en redes y programas de espectáculos: algunos consideraron que el viaje a la costa podía posponerse, mientras que otros entendieron la necesidad de respetar el cronograma. Sin embargo, el fallecimiento de Carlos Cubero, padre de Fabián, reveló el verdadero motivo detrás del reclamo.
El hombre se encontraba internado y su estado de salud era frágil, aunque su muerte tomó a todos por sorpresa. En LAM (América TV), Ángel de Brito explicó: “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.
Por su parte, Pepe Ochoa aportó más detalles: “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había decidido que las vacaciones fueran en Mar del Plata para que las chicas pudieran estar con su abuelo. Esto Nicole lo sabía”.
Además, Ochoa señaló que desde el entorno del exfutbolista se le comunicó claramente a la modelo el motivo del destino elegido: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”. Según explicó, toda la familia se había organizado para acompañar a Carlos en sus últimos días. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto. No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó el panelista.