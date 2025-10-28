Fabián Cubero explotó contra Nicole Neumann y le hizo una tremenda advertencia

Si bien Fabián evitó calificar a Neumann como madre de sus hijas, al asegurar "no puedo opinar de eso”, sí fue claro al revelar cómo impacta a su actual pareja, Mica Viciconte, esta batalla que parece no estar cerca de llegar a un acuerdo pacífico. “A Mica la tiene medio cansada la situación. Ella no tiene nada que ver con todo esto, lo que tenemos que hablar lo hablamos nosotros internamente, trato a veces de hacer malabares”, deslizó harto de todo.

Asimismo, Cubero remarcó el lugar que ocupa Viciconte en esta conflictivo familia ensamblada: "Si ella también a veces tiene ganas de decir algo, lo puede decir sin ningún problema, porque somos una familia ensamblada. Hace nueve años que estamos juntos y hay confianza en la familia, como para que ella también pueda opinar de lo que pasa ”.

Fabián Cubero - me cansa que a Mica la pongan en el medio de todo - captura Puro Show

En tanto, sobre el la fiesta de 15 de Allegra, su hija del medio con Nicole, que los cumplirá el próximo 6 de enero, Poroto Cubero contó que ya todo está encaminado, así como confirmó que Neumann no será de la partida.

“Estamos viendo ahí un salón muy lindo en Olivos, así que estamos muy contentos, porque ya tenemos todo más o menos organizado”, confió el exfutbolista al tiempo que confirmó que Viciconte participa activamente en los preparativos del festejo. "Estamos armando de a poquito el evento, así que estamos muy contentos, el salón es muy lindo”, deslizó.

Por último, sobre la presencia de Nicole Neumann en la fiesta, Cubero fue terminante: “No, la fiesta Allegra la hace con nosotros y viaja con la mamá. Yo tampoco voy a viajar con ella. No se mezclan los tantos, para nada, no”.

Nicole Neumann con dos de sus hijas - La justicia alguna medida tiene que tomar - captura Puro Show

Cuál fue el verdadero trasfondo del enojo de Fabián Cubero con Nicole Neumann durante las vacaciones de invierno

A comienzos del mes de agosto trascendió que, tras un período de aparente tregua entre Fabián Cubero y Nicole Neumann, el exfutbolista decidió recurrir nuevamente a la Justicia para denunciar a su ex por incumplimiento de acuerdos, una medida que generó críticas y que muchos consideraron exagerada.

Sin embargo, detrás del nuevo conflicto había una situación familiar mucho más delicada. Durante las vacaciones de invierno, el exmatrimonio había convenido dividir los días para que ambos pudieran disfrutar de tiempo con sus tres hijas. Pero el acuerdo se rompió cuando Nicole regresó de Europa tres días más tarde de lo pactado, lo que provocó la bronca de Cubero.

El exjugador había planeado un descanso en Mar del Plata, su ciudad natal, junto a las chicas. Esa decisión generó controversia en redes y programas de espectáculos: algunos consideraron que el viaje a la costa podía posponerse, mientras que otros entendieron la necesidad de respetar el cronograma. Sin embargo, el fallecimiento de Carlos Cubero, padre de Fabián, reveló el verdadero motivo detrás del reclamo.

Embed

El hombre se encontraba internado y su estado de salud era frágil, aunque su muerte tomó a todos por sorpresa. En LAM (América TV), Ángel de Brito explicó: “Por eso el viaje a Mar del Plata que habían organizado, esas vacaciones. El papá estaba enfermo, por eso querían hacer ese viaje, pero no pensaban que el desenlace iba a ser tan rápido”.

Por su parte, Pepe Ochoa aportó más detalles: “Lo que pude averiguar es que el papá de Fabián venía mal desde hace bastante y Fabián había decidido que las vacaciones fueran en Mar del Plata para que las chicas pudieran estar con su abuelo. Esto Nicole lo sabía”.

Además, Ochoa señaló que desde el entorno del exfutbolista se le comunicó claramente a la modelo el motivo del destino elegido: “Le cuentan a la parte de Nicole y le dicen: ‘Mirá, la realidad es que estamos eligiendo este destino por el estado de mi papá’. Entonces, ese es el foco del quilombo”. Según explicó, toda la familia se había organizado para acompañar a Carlos en sus últimos días. “También iban hermanos de Fabián, habían armado toda una movida familiar por esto. No sabían que iba a suceder tan pronto”, concluyó el panelista.