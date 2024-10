Claudia Albertario se prepara para el estreno de Argentinos en Miami: "Maratónico y hermoso"

"El programa me encuentra en un momento muy especial de crecimiento personal y profesional. Me siento firme en mis decisiones y estoy muy feliz de desenvolverme como conductora por primera vez. Es un rol completamente diferente al que siempre he desempeñado desde el lado actoral", expresó la modelo.

Argentinos en Miami

Además, reconoció que se trataba de un proyecto pendiente en su vida y aseguró: "Desde la primera temporada me encantó la propuesta, aunque no pude participar por cuestiones de tiempo. En la segunda, no dudé en unirme ".

Aparte de conocer los proyectos de los argentinos que eligieron Miami para vivir, en esta temporada habrá una recorrida por el Museo Vizcaya, la lujosa mansión de Gianni Versacce, galerías de arte, teatros, estadio de fútbol, la casa de los famosos y las playas de la ciudad.

"Voy a compartir experiencias e historias de vidas increíbles, incluyendo un encuentro con Messi, charla Jordi Alba y una entrevista a Bizarrap. Dentro de las mas de 70 notas que hicimos, fue maratónico y hermoso al mismo tiempo", contó entusiasmada.

Claudia Albertario

Claudia Albertario vivió el terror del huracán Milton en Florida: "Es tremendo"

Claudia Albertario hace unos años que está instalada en Estados Unidos y contó cómo se preparó para soportar el poderoso huracán Milton que estaba previsto hace varios días y que llegó con fuerza en las últimas horas a Florida.

En diálogo con DDM, América Tv, la actriz contó cómo vivió las horas previas a la llegada del huracán: "Un poco expectante. Se predice que puede llegar a ser uno de los huracanes más fuertes en los últimos 100 años, más que el Katrina que el Katrina ha hecho destrozos en Florida".

"Tuvimos uno hace no más de 10 días. Justamente estamos grabando la segunda temporada de 'Argentinos en Miami'. Grabamos en la mañana, y en la tercera nota tuvimos que cortarla porque no podíamos grabar más, se nos daban vuelta los paraguas", detalló.

Y dio más detalles de lo que se vive allí: "Es tremendo, la ciudad de Tampa, que es al oeste de la Florida, quedó totalmente evacuada. Hay colas por la autopista de más de 500 millas que son, más o menos, unos 800 kilómetros de autos yéndose. Así que, me imagino que no habrá quedado gente. Se esperan ráfagas de viento de 170, 180 kilómetros por hora".

"Como dicen que va a tocar tierra y que va a ser con categoría de 4 o 5, va a destrozar Tampa. Acá en Miami no tuvieron clases nuestros hijos, ni hoy ni mañana. No se espera que en Miami se sufra la gravedad de lo que está ocurriendo en Tampa, pero sí va a haber un poco de cola", aclaró Claudia Albertario.

La actriz explicó cómo se fue preparando la población: "Tenés que cargar nafta en los autos, comprar mucha agua, estar preparados con las linternas y generadores eléctricos. También tapiar las ventanas. Tener todo atado, como las reposeras o cosas que se puedan llegar a volar y generar peligro alrededor".

"En mi hogar dejé todo adentro y guardado. Es peligro. Se convierte en un arma letal a ráfagas de kilómetros. Miami está preparado, de hecho, esta es temporada de alta de tormentas, entre octubre y noviembre. Era una simple tormenta tropical como hay muchas todo el tiempo, pero se convirtió en un ciclón categoría 5. Muy extremo", sentenció Claudia Albertario sobre el drama del huracán Milton.