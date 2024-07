Afirman que Claudia Albertario se habría reconciliado con el padre de sus hijos, Jerónimo Valdivia

“Es la vuelta de unos ex, volvieron Claudia Albertario y Gerónico Valdivia y están de viaje juntos por Europa con sus niños”, confirmó la periodista.

Además, recordó: “Cuando se separaron él comenzó a salir con Soledad Fandiño y ahora volvió con Claudia. Él acaba de vender su campo por un monto desorbitante, ahora viven en Miami”.

Cabe mencionar que Albertario y Valdivia se separaron en 2022, luego de 15 años juntos y una nueva vida en los Estados Unidos.

Claudia Albertario reveló cómo se enteró del romance de su ex marido con Soledad Fandiño

Tras 14 años en pareja y con dos hijos en común, Simona y Dante, Claudia Albertario y Jerónimo Valdivia le pusieron punto final a su matrimonio hace algo mas de un año ya. En tanto, ahora tal parece que el empresario comenzó una nueva relación sentimental con una colega del medio de su ex: la modelo y actriz Soledad Fandiño.

Lo cierto es que si bien Fandiño y el ex de Claudia hasta ahora no se han mostrado juntos públicamente, fue precisamente Albertario quien terminó confirmando el noviazgo.

Consultada desde Socios del espectáculo (El Trece) por la versión del romance entre Valdivia y la ex del cantante René Perez, de Calle 13, Claudia Albertario intentó hacerse la desentendida pero terminó confirmándolo.

Claudia Albertario Jéronima Valdivia Soledad Fandiño - capura Socios del espectáculo.jpg

Así, tras remarcar que ella actualmente no está en pareja, Claudia respondió evasiva "No tengo idea. No sé. Preguntale a él", cuando el cronista le consultó por la relación de Valdivia con Fandiño.

Al tiempo que minutos después, la actriz y modelo radicada en el país del norte terminó admitiendo la nueva relación de su ex. “Me lo contó en su momento. Me dijo algo. Pero está todo bien”, deslizó sin querer sobre la charla que tuvo con su ex. Y para más datos, agregó: “Se lo dijo a la familia. Por supuesto que está todo bien”.