Valentín, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich da el gran salto y debuta en una categoría top del automovilismo
Valentín Yankelevich, hijo de Romina Yan y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, se prepara para asumir un importante reto en su carrera deportiva que llena de orgullo a todo su entorno. Un paso clave que marca un antes y un después.
19 feb 2026, 11:00
Después de atravesar pérdidas que marcaron a fuego a la familia, el presente comienza a traer una noticia luminosa para Cris Morena y Gustavo Yankelevich. Su nieto Valentín Yankelevich, hijo de la inolvidable Romina Yan y sobrino de Tomás Yankelevich, dará un salto determinante en su carrera deportiva al sumarse al Campeonato Argentino de TC2000, una de las competencias más exigentes del automovilismo nacional. El joven piloto integrará el equipo oficial Toyota Gazoo Racing Argentina y hará su estreno entre el 13 y el 15 de marzo en el circuito callejero del Parque de la Ciudad, fecha que marcará el inicio de su primera temporada en la categoría y, también, el comienzo formal de un sueño que lo acompaña desde sus inicios arriba de un auto de carrera.
El desembarco en el TC2000 no es un paso más: es la materialización de una meta que persiguió durante años. Para Valentín, se trata de un antes y un después tanto en lo profesional como en lo personal. “Estoy muy orgulloso de incorporarme como piloto oficial. Es una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una de las oportunidades más importantes de mi carrera. Es un sueño que tenía desde chico y hoy poder hacerlo realidad me llena de motivación. Estoy muy emocionado y con muchas ganas de comenzar la temporada y estar a la altura de este desafío”, expresó con evidente emoción, dejando en claro el compromiso con el que asume esta nueva etapa.
La categoría lo pondrá frente a algunos de los referentes más destacados del país, en un campeonato donde cada detalle cuenta y donde la regularidad es clave. En ese contexto, su llegada no solo refleja capacidad al volante, sino también constancia y trabajo sostenido. Para él, cada carrera será una oportunidad de aprendizaje y crecimiento en un ámbito donde el carácter se forja vuelta tras vuelta.
Cómo es la relación de Valentín con sus famosos abuelos, Gustavo Yankelevich y Crist Morena
El vínculo de Valentín con sus abuelos maternos es profundo y cercano. Esa conexión quedó expuesta en agosto, apenas dos semanas después del trágico fallecimiento de Mila, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quien perdió la vida tras el choque entre una barcaza y el velero en el que navegaba. En ese momento de inmenso dolor, Gustavo Yankelevich y Cris Morena eligieron acompañarlo públicamente por su participación en una fecha del TC2000 en San Juan.
Gustavo Yankelevich comentó entonces una publicación del joven piloto de 22 años: "Valen querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahi de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir". Sus palabras reflejaron no solo el apoyo incondicional, sino también el estado emocional de una familia que, aun golpeada, se mantiene unida.
También Cris Morena le dedicó un mensaje cargado de amor: "Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo". Un respaldo que deja en evidencia que, más allá de la competencia, lo que impulsa a Valentín es la fuerza de su historia y el sostén de los suyos.