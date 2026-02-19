Valentín, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich da el gran salto y debuta en una categoría top del automovilismo

Cómo es la relación de Valentín con sus famosos abuelos, Gustavo Yankelevich y Crist Morena

El vínculo de Valentín con sus abuelos maternos es profundo y cercano. Esa conexión quedó expuesta en agosto, apenas dos semanas después del trágico fallecimiento de Mila, la hija de siete años de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, quien perdió la vida tras el choque entre una barcaza y el velero en el que navegaba. En ese momento de inmenso dolor, Gustavo Yankelevich y Cris Morena eligieron acompañarlo públicamente por su participación en una fecha del TC2000 en San Juan.

Valentín yankelevich y Cris Morena

Gustavo Yankelevich comentó entonces una publicación del joven piloto de 22 años: "Valen querido, hoy vimos con Tomas tu carrera por televisión, nos emocionó, nos enorgulleció que estuvieses ahi de alguna manera representando a nuestra familia, es una forma de decirles a todos los que nos quieren y nos hicieron llegar su afecto, que estamos tristes, con mucho dolor, pero de pie. Gracias por todo el cariño que nos hacen sentir". Sus palabras reflejaron no solo el apoyo incondicional, sino también el estado emocional de una familia que, aun golpeada, se mantiene unida.

También Cris Morena le dedicó un mensaje cargado de amor: "Estamos con vos Valen, tu corazón corre junto a toda nuestra familia, estamos orgullosos y felices porque vos estás pleno, y lo más importante para nuestra familia es el amor que nos une en todo y a pesar de todo siempre juntos. Una gran performance hoy, vamos con todo, muy felices por tu camino y apoyándote a fondo. Te amo". Un respaldo que deja en evidencia que, más allá de la competencia, lo que impulsa a Valentín es la fuerza de su historia y el sostén de los suyos.