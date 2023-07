Cómo es el departamento que Luis Ventura le ofreció a Morena en medio de su pelea con Jorge Rial

Es así que en medio de esta situación, Ventura confió en la mesa de Polémica en el bar (América TV) que le ofreció un plan B, si es que efectivamente queda sin vivienda. Se trata de un departamento que el presidente de APTRA tiene en Lanús, y que el periodista usa como oficina.

Morena Rial está preocupada por la deuda de su vivienda -captura mesa Polémica en el bar.jpg

"Está preocupada en cuanto a la vivienda. Hay una deuda y si no se paga, [habrá] desalojo" relató Luis Ventura ante la consulta de Marcela Tinayre en el programa de las noches de América TV.

Fue allí que aseguró "Yo le ofrecí la oficina mía que tengo en Lanús", e inmediatamente Flavio Mendoza intervino arriesgando que More no va a ir a vivir a Lanús, por lo que Ventura reconoció: "No sé si es a lo que ella está acostumbrada", remarcando que siempre se movió en zona norte pero dejó en claro que está dispuesto a tenderle una mano a ella y su hijo.

Morena Rial envuelta en un nuevo escándalo: se filtraron todas sus deudas

Cuando parecía que Morena Rial había optado por alejarse de los escándalos, luego de su raid mediático ventilando su enfrentamiento con su padre o la filtración de su presunto romance con un preso, la hija de Jorge Rial volvió a estar en el centro de la polémica, nada menos que por un tema de dinero.

Desde LAM (América TV), Ángel de Brito y sus angelitas dieron a conocer a través de un completo informe las varias deudas que persiguen a la mediática. Además del alquiler en dólares de un departamento en CABA con destrozos incluidos, Morena tiene multas por exceso de velocidad, circular sin patente y sin luces de los últimos tres años en Córdoba, por una cifra que asciende a $448.077.

Las deudas de More Rial 1 - captura LAM.jpg

Pero tal parece que las deudas de More no terminan allí, dado que también le debe $67 mil pesos a entidades bancarias, revelaron. “Lo que es más grave es que su situación está catalogada como ‘irrecuperable’ por la cantidad de tiempo que pasó”, aseguró el minucioso informe del programa de Ángel de Brito.

Así las cosas, todo esto se suma a los $800.000 que More Rial dejó sin pagar en un hotel cordobés, lo que decantó en el quiebre con su padre al no reconocer la deuda y exigirle que se haga cargo ella de semejante gasto.