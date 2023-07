Cómo reaccionó y qué dijo Antonio Gasalla al ver el homenaje que le hicieron en los Martín Fierro 2023

Embed

Según reveló La Pavada de Crónica, Gasalla vio la transmisión de los premios desde su actual residencia en el centro de rehabilitación junto a su hermano, emocionándose mucho al ver su homenaje y diciéndole a Carlos: “Estaba yo, ¿viste?”.

En tanto, se sabe que todavía no pudieron llevarle la estatuilla al querido actor de 82 años debido que deben esperar la autorización del juez, al tiempo que el curador sigue paso a paso la evolución neurológica de Antonio. Pero ya en la previa a la fiesta, su amigo Marcelo Polino había adelantado que se lo llevará apenas sea posible.

Graciela Borges habló de la salud de Antonio Gasalla y disparó contra su entorno: "No me dejaron..."

El genial actor Antonio Gasalla, que acaba de ser homenajeado en la entrega de los Martín Fierro, atraviesa un complejo momento en materia de salud. A sus 82 años le diagnosticaron demencia senil y desde que lo internaron en el sanatorio Otamendi, muchos de sus amigos no pudieron volver a tener contacto con él. Tal es el caso de su colega y casi hermana, Graciela Borges.

Lo cierto es que en las últimas horas, la talentosa actriz argentina se quejó desde A la tarde (América TV) el hecho de no poder verlo, ya que las últimas comunicaciones entre ambos fueron durante el verano.

“Nunca quiero involucrarme en nada, pero me involucro en el tema de Antonio porque con Polino, que es tan amigo, lo hemos seguido a Antonio por tanto tiempo. En todo este tiempo, Marcelo ha estado al lado, me ha contado a mí”, reveló la protagonista de El cuento de las comadrejas en un audio que le hizo llegar a la periodista Claudia Medic, integrante del programa conducido por Karina Mazzocco.

“Durante todo el verano recibí los mensajes de Antonio en mi casa de Mar del Plata, y estaba en comunicación con él. Y veía progresivamente que se olvidaba de algunas cosas, que no estaba tan tan bien, pero seguía con el mismo humor, las mismas ganas de hacer las cosas como las hace él”, agregó la actriz.

Pero fue allí cuando apuntó contra el entorno de Gasalla, revelando al humorista que le cortaron todo contacto externo: “Lo que pasa es que durante un tiempo no nos dejaron ir a verlo. Y ahora voy a intentar tenerlo más cerca y seguirlo de cerca, porque siempre me escribe cosas que me dicen: ‘Te amo’. Y yo también a él”.