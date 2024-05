Cómo se prepara Demi Moore para el doloroso adiós a Bruce Willis

Con respecto a Demi, su atención se centra en estar presente en su vida tras romper como pareja, y afirmó que la amistad duró mucho tiempo ya que el amor nunca se fue. Su objetivo, es esta con él hasta el último minuto.

Por último, Demi Moore se hace cargo de Bruce Willis, y afirmaron en el medio citado: "Han estado cocinando sus platos favoritos, leyéndole o simplemente estando en silencio. Todo el mundo quiere asegurarse de que sepa lo profundamente amado y apreciado que es”.

La dramática carta de la hija de Bruce Willis con desgarradores detalles sobre su salud

Tras hacerse público que el reconocido actor estadounidense Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, su estado de salud es está a la orden del día, y Tallulah, la tercera hija que tuvo con Demi Moore, escribió una desgarradora carta en la que habla del dramático momento que atraviesa la familia.

Fue la revista Vogue que publicó el extenso ensayo donde la también actriz hace una profunda reflexión sobre cómo ha sido todo el proceso de su padre desde su perspectiva, y sus palabras llegaron al corazón de todos.

En el ensayo para la reconocida revista Tallulah detalló que sabía que la salud de su padre estaba empeorando "desde hacía algún tiempo", y que al principio abordó sus síntomas con "evasión y negación".

"Sabía que algo andaba mal desde hacía mucho tiempo. Empezó con una especie de falta de respuesta vaga, que la familia atribuyó a la pérdida de audición de Hollywood: '¡Habla! Die Hard le ha fastidiado los oídos a papá'. Más tarde, esa falta de respuesta se amplió", comienza la carta.

"Había tenido dos hijos con mi madrastra, Emma Heming Willis, y yo pensaba que había perdido el interés por mí. Aunque esto no podía estar más lejos de la realidad, mi cerebro adolescente se torturaba con algunas matemáticas defectuosas: No soy lo bastante guapa para mi madre, no soy lo bastante interesante para mi padre”, añade.

"Hoy en día, a mi padre se le puede encontrar en el primer piso de la casa, en algún lugar de la gran cocina-comedor-sala de estar, o en su despacho. Afortunadamente, la demencia no ha afectado a su movilidad", asegura y suma que "todavía sabe quién soy y se ilumina cuando entro en la habitación.. Sigo alternando entre el presente y el pasado cuando hablo de Bruce: él es, él era, él es, él era. Eso es porque tengo esperanzas en mi padre que me resisto a dejar escapar".