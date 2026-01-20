Conmoción: murió una querida actriz de Graduados y Amas de casa desesperadas
Este martes se supo que murió la actriz Gaby Ferrero a los 64 años. Reconocida por su trabajo en teatro, cine y televisión, se convirtió en una referente indiscutida de la docencia artística y marcó a varias generaciones de estudiantes y colegas.
La noticia se conoció a través de las redes oficiales de la Asociación Argentina de Actores, que destacó la “profunda sensibilidad artística” de Ferrero y acompañó a su familia y allegados en este difícil momento. El comunicado no incluyó detalles sobre la causa de su fallecimiento.
"Con profunda tristeza despedimos a la actriz y docente Gaby Ferrero, dueña de una trayectoria sólida y sostenida en teatro, cine y TV, marcada por una profunda sensibilidad artística. Acompañamos en este doloroso momento a sus familiares y seres queridos". Con esas palabras la despidió Actores.
Desde mediados de los años 90, Ferrero se volcó de lleno a la formación actoral de nenas, nenes y adolescentes. Fue maestra y profesora universitaria, acompañando el desarrollo artístico y humano de estudiantes en distintas instituciones y espacios de enseñanza.
Su carrera arrancó en el teatro, tanto en el circuito independiente como en el oficial y comercial. Nacida como Agueda Gabriela Ferrero el 1 de julio de 1961, integró la compañía Sportivo Teatral, el grupo Ácido Carmín junto a Eugenia Alonso y participó en Los Celebrantes bajo la dirección de Vivian Luz.
En el escenario brilló en obras como La memoria futura, Voces de las abuelas, Largo viaje de un día hacia la noche, Bodas de sangre, La comedia es peligrosa, Once Berlin, Mi hijo solo camina un poco más lento, Diamante, El vestidor, 38SM, UMBRiO y Un mechón de tu pelo. También fue parte de títulos como La crueldad de los animales, Mau Mau o la tercera parte de la noche, 33 variaciones, Almas ardientes, 4D Óptico, El diario de Carmen y Rosa Mística.
En televisión y plataformas trabajó en Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Doce casas, La casa, Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), entre otras ficciones.