Conmoción: murió una querida actriz de Graduados y Amas de casa desesperadas

Su carrera arrancó en el teatro, tanto en el circuito independiente como en el oficial y comercial. Nacida como Agueda Gabriela Ferrero el 1 de julio de 1961, integró la compañía Sportivo Teatral, el grupo Ácido Carmín junto a Eugenia Alonso y participó en Los Celebrantes bajo la dirección de Vivian Luz.

En el escenario brilló en obras como La memoria futura, Voces de las abuelas, Largo viaje de un día hacia la noche, Bodas de sangre, La comedia es peligrosa, Once Berlin, Mi hijo solo camina un poco más lento, Diamante, El vestidor, 38SM, UMBRiO y Un mechón de tu pelo. También fue parte de títulos como La crueldad de los animales, Mau Mau o la tercera parte de la noche, 33 variaciones, Almas ardientes, 4D Óptico, El diario de Carmen y Rosa Mística.

En televisión y plataformas trabajó en Santa Evita, Cuéntame cómo pasó, Doce casas, La casa, Entre horas, Graduados, El donante, El pacto, Trátame bien, Amas de casa desesperadas, La Lola, Mi señora es una espía y Ciclo de terror (Canal 7), entre otras ficciones.