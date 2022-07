Connie Ansaldi cuestionó fuerte a la esposa de Walter Queijeiro por sus audios contra Locho Loccisano

“Walter me decía que: ‘Se hace, se hace’”, es lo primero que se escucha en la voz de la esposa del periodista deportivo, en clara alusión a Locho.

Y añadió fuerte: "Yo, que estudio un poquito, que tengo una profesión y que soy docente, le dije que para mi Locho no es normal, que tiene una patología. Porque no puede ser tan infantil una persona de 28 años. Tiene una disminución no solo intelectual, sino madurativa”.

“Tiene un montón de características de una patología de retroceso evolutivo, de maduración”, remarcó Rivoira.

Y explicó que ella le recomendó al periodista que se haga amigo de Locho por estrategia, ya que tenía en cuenta que fuera del hotel era muy querido por el público.

Además, apuntó contra Silvina Luna: “Yo ya la tenía entre cejas, me daba miedito, porque se puede agarrar como estrategia”.

La reprobación de Connie Ansaldi al comentario de la mujer de Walter Queijeiro sobre Locho

Apenas se conoció el audio de Andrea Rivoira, esposa de Walter Queijeiro, Connie Ansaldi se manifestó al respecto vía Twitter y cuestionó los términos que utilizó la docente para hablar de Locho Loccisano.

"Qué amor la señora de Walter Queijeiro. Nada prejuiciosa diagnosticando patologías por televisión. Es maestra? En serio? Pobres los alumnos. Así están los colegios en manos de esta gente tratando de lidiar con las diferencias", lanzó la ex panelista.