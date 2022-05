Conocé a Josefina, la hija de Sandra Borghi, que cumplió 15 años y trascendieron sus fotos

image.png

Sandra Borghi formó hace un tiempo una familia ensamblada junto a Fernando Cassanello. La comunicadora ya era madre de Josefina y Valentín, de 11 años, de su matrimonio anterior. Junto a Cassanello son padres de Juana de 4, él a su vez también es papá de Isabella, de 16 años, de su relación anterior.

"Ahorré toda mi vida para cumplir su sueño y es real porque no me importa lo que salga. Es una nena que soñó con esto desde que tiene uso de razón. Ella bailó una canción de Tini (Stoessel) y cantó con su profesora de canto y una banda que se llama Manhattan", contó a la revista Para Tí.

"Gran parte del dinero que generé por mi trabajo estuvo destinado para pagar esto. Me emociona decirlo. La mejor plata invertida es en viajes y fiestas porque es lo que te llevás y esto es cumplir con mi filosofía de vida. Se está haciendo a recontra pulmón porque somos dos laburantes", explicó.

borghi.jpg

Sandra Borghi se conmovió hasta las lágrimas en su despedida de Nosotros a la mañana

Sandra Borghi se despidió este viernes de Nosotros a la mañana (El Trece). La conductora tuvo su último programa y no pudo evitar emocionarse al saludar a sus compañeros.

“Es el último programa de Sandra, ya lo venimos diciendo. Voy solo a hablar un segundito, y después te voy a dejar a vos porque queremos escucharte. Este programa es natural , es transparente, somos de corazón abierto”, comenzó El Pollo Álvarez, emocionado.

“Cuando me enteré de la noticia se me partió el corazón, porque te quiero y quiero decirte es que me pone muy contento que vaya a cumplir un sueño, segundo te agradezco porque gracias a tu humildad y lo que sos como compañera me hiciste crecer mucho a mí, y ese chiste que hago todo el tiempo que digo que me cuidas es que cuando flaqueo me agarras de la mano para que no quede expuesto”, añadió el conductor antes de cerrar con un cálido abrazo: “Te agradezco por esto, te agradezco esta amistad. Este programa se podría llamar Sandra Borghi”.

Emocionada, Sandra expresó: “Una de las cosas que más me va a costar es la gente, los chicos, mis compañeros, mi intendenta, mi vestuarista, el sonidista, todos. La gente es lo que más voy a extrañar, mis compañeros nuevos y viejos”.

Luego, la conductora se despidió uno por uno de sus compañeros, dedicándole emotivas palabras a cada uno.

“Monti estaba tan contenta de trabajar con vos, siempre quise trabajar con vos y te lo dije cuando llegaste. Pau te miraba cuando estaba en Telefe, hiciste un carrerón. Chiquito - en referencia a Pablo Montagna - viniste a despedirme, nos peleamos a veces, así empezó nuestra relación”, cerró Sandra.