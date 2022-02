Fuerte cruce entre Sandra Borghi y el abogado de Fabián Gianola

Embed

"¿Esta va a ser su defensa doctor Tenca?", le consultó la conductora. A lo que el abogado explicó: "No, no me chicaneé porque le estoy hablando con respeto, no va a ser mi defensa".

"Doctor Tenca le voy a decir algo: desde que comenzamos esta entrevista usted está un poco alterado. No se equivoque de enemigo doctor Tenca", retrucó Sandra Borghi.

Y añadió: "Por eso le digo, con todo respeto, yo no lo chicaneo: hago preguntas y usted responde. Si me molesta o se siente chicaneado, corte la comunicación y listo". Segundos después, culminó la charla telefónica.

El picante comentario de Analía Franchín sobre Fabián Gianola

Analía Franchín compartió una nota de PrimiciasYa.com en las redes sobre las denuncias contra Fabián Gianola y arrojó un fuerte comentario sobre el actor. "Parece que Fabiancito es más pito inquieto de lo que imaginábamos", lanzó la panelista.