Conocé a Rodrigo Jara, la nueva incorporación de Sex que causa furor en el espectáculo de José María Muscari

Y el elenco que se presenta los miércoles y jueves, está protagonizado por Diego Ramos y con una super troupe integrada por Andrea Ghidone, Gabo Usandivaras, Barby Silenzi, Flor Marcasoli, Soledad Bayona, Charo Bogarin, Martin Salwe, Gustavo Remesar y el bailarín Rodrigo Jara, que causa sensación con su jugada participación.

Rodrigo Jara arrancó en enero durante la temporada de Carlos Paz. Es una de las nuevas incorporaciones en Sex y, en diálogo con PrimiciasYa, el bailarín que supo estar también en ShowMatch, cuenta cómo vive esta nueva experiencia en su carrera.

-¿Cómo vivís te llegada a SEX, un espectáculo que la viene rompiendo en todos lados?

Con mucha felicidad. Es un espectáculo en el que siempre quise estar, siempre me pareció increíble la propuesta y creí que me iba a sentir muy cómodo haciéndolo. Hoy que formó parte me doy cuenta que es mucho mejor de lo que yo esperaba. Realmente es una experiencia, tanto para el público que nos va a ver como para nosotros que hacemos la obra. Es un espectáculo que te cambia a nivel personal y artístico. Estoy muy agradecido de la oportunidad que me dieron tanto José María como Mati por eso intento dejar todo en cada función. Siento que es un poco mi forma de devolver la confianza que me dieron.

-¿Por qué aceptaste la propuesta?

No había forma de que no aceptara. Cuando se empezó a rumorear que podía estar, ya sabía que iba a aceptar sin importar lo que me tocara hacer. Como te dije antes, es un lugar en el que realmente quería estar y las oportunidades hay que aprovecharlas. Nunca se sabe si se van a volver a presentar.

-¿Qué sentís estar tan expuesto en Sex?

Yo no lo siento como una exposición. Es parte de mi rol en la obra. Todos de alguna forma interpretamos un personaje y en mi caso pasa por ese lado. Igualmente me gusta ver la reacción de la gente ante los diferentes estados de la obra. Es increíble como ante situaciones similares, todos reaccionan de forma distinta.

-¿Qué te dijo Muscari tras ver tu debut en Sex de Carlos Paz?

José María siempre fue muy generoso conmigo y eso lo agradezco muchísimo. Tuve la posibilidad de hablar bastante con él antes del debut y eso me dio mucha confianza para poder enfrentar el desafío. Tiene una forma de trabajar muy relajada. Es muy exigente, pero tiene tan claro el concepto que quiere lograr que, dentro de esa exigencia, nos da muchas libertades. Sus devoluciones siempre fueron constructivas tanto hacia mí como hacia el resto del elenco.

-¿Estuviste en ShowMatch, cómo fue esa experiencia?

Fue increíble. La pasé muy bien durante el tiempo que me tocó participar del programa. A nivel personal fue muy importante porque creo que me dio una visibilidad que hasta ese momento no tenia y eso por suerte me trajo mucho trabajo también. Así que es un lugar al que le guardo muchísimo cariño. Sobre todo, porque me hizo conocer personas excelentes con las que me sigo relacionando al día de hoy.

-¿De qué trabajabas antes de estar en lo de Tinelli y ahora en Sex?

Siempre trabajé de lo que pude y lo que se me fue dando. Mientras tanto a la par daba clases de baile y entrenaba. Creo que el trabajo menos convencional que tuve fue el ser policía. Fui oficial del servicio de inteligencia de la provincia de Buenos Aires. Pero justo antes de dedicarme de lleno a esta pasión por el baile, era albañil junto con mi viejo. Teníamos una sociedad hermosa, hasta que el lamentablemente falleció en el año 2015.

-¿Cómo se te ocurrió incursionar en el baile?

Siempre tuve relación con el baile y la música desde muy chico. Pero nunca me había animado a tomar clases. Hasta que, gracias a una amiga, un día fui a una clase de Salsa y a partir de ese día supe que era lo quería para mi vida. Que tenía que hacer algo con eso... y por suerte así fue.

-¿Cuáles son tus próximos objetivos a futuro?

Ahora estoy muy feliz en Sex. Ojalá pueda estar un tiempo más haciendo esto. Y sino siempre van saliendo cosas. A nivel personal me gustaría encontrar de alguna forma un poco de estabilidad (difícil en esta profesión). Así que, en el futuro más próximo, iré en busca de eso.