Contundente reacción de Zulemita Menem frente a los rumores que la dieron por separada de Rodolfo D'Onofrio

“La felicidad de la vuelta de Gallardo no alcanzará para llenar el corazón de Rodolfo D’Onofrio. Se separó de Zulemita Menem después de un largo tiempo de pareja. Él volcado a la política, ella rehaciendo su vida con un empresario gastronómico. Dios te da, Dios te quita”, aseguró el periodista.

TW Jorge Rial - separación de Zulemita Menem y Rodolfo Donofrio.jpg

Ante esta bomba, si bien Zulemita no le respondió de manera directa a Rial, sutilmente hizo saber a través de la misma red social que su relación con el exdirigente de River Plate goza de buena salud.

Concretamente, Zulemita Menem compartió en X un fragmento de una de las pocas entrevistas que dio su pareja, donde le declara abiertamente su amor. “Hay una cosa que no me preguntaste que es ‘que tal tu relación con Zule’. La amo. La quiero. Y no me lo preguntaste. Ahora sí, sigamos con la película”, se lo ve decir al empresario en una charla con Iván Schargrodsky para el medio Cenital.

TW reacción de Zulemita Menem ante versión de separación de Rodolfo Donofrio.jpg

Así, junto a ese momento inédito, la hija de Zulema Yoma no hizo más que devolverle la gentileza a D'Onofrio asegurando "Yo te amo más", y respondiéndolo de alguna manera a Rial quien minutos antes había anunciado su separación.

Embed

Zulemita Menem compartió fotos de su hijo Malek y sorprendió al mostrar cómo creció

El mismo día de la navidad pasada, Zulemita Menem cumplió 53 años y compartió una serie de postales familiares en sus redes sociales. Al posar junto a sus dos hijos, Luca y Malek, hubo un detalle que no pasó desapercibido para sus seguidores.

"Feliz cumple para mi. Bendecida y agradecida a Dios. Por tener lo más importante en la vida , familia , amigos, personas que me quieren y acompañan incondicionalmente. Gracias a cada uno de ustedes porque hacen que mi vida tenga sentido de ser vivida", escribió en el posteo.

Cumpleaños de Zulemita

Tras el festejo, la empresaria se fue de vacaciones con ellos y desde la playa compartió un carrusel de fotos de su hijo más pequeño. En las imágenes, demostró cuánto creció y sus seguidores se mostraron sorprendidos por lo grande que está.

En medio de la sorpresa, el posteo inmediatamente se llenó de halagos para Malek y muchos también resaltaron el parecido con su mamá. "Igual a su madre Zule", "Hermoso tú Príncipe", "Que lindos ojos!!", "Te felicito de verdad muy lindo los varones que tenes, lindos rasgos", "Divino Malek! Muchas Bendiciones", fueron algunos de los comentarios.