Polémicas declaraciones de Zulemita Menem sobre los herederos de su padre: "Que muevan la cola "

Zulemita Menem - Que muevan la cola y se pongan a laburar - Captura LAM.jpg

“Hay herederos, se presentan en la sucesión, yo denuncié como herederos a Carlos Nair, Antonella y Máximo y las cosas se demoraron porque Nair no tenía los papeles que acreditaban que era hijo de mi padre, que se los pide la justicia, pero ya está todo encaminado”, detalló entonces Zulemita.

En tanto, sobre por qué nunca antes había hablado del tema, la hija de Menem disparó picante contra sus hermanos y su sobrina. “Yo me levanto todos los días a las 6 y media de la mañana, trabajo, me ocupo de mis hijos, me la paso todo el día en la oficina... Yo les recomiendo a todos que trabajen, porque lo que cae de arriba es la lluvia nada más, que muevan la cola y se pongan a trabajar, es así”, sentenció durísima.

La reacción de Antonella Menem tras el fallo que determina quiénes son herederos de Carlos Menem: "El siguiente paso es..."

En una nota con PrimiciasYa, Antonella Menem habló de la decisión de la Justicia de reconocer su derecho como heredera legítima de su abuelo, Carlos Menem, al igual que sus tíos, Máximo, Zulemita y Carlos Nair.

"Estoy súper contenta por la noticia. La verdad que venía esperando esto hace bastante, pero bueno siempre lo bueno se hace esperar", manifestó la nieta del ex presidente.

Antonella adelantó que aguarda que pronto se conozca una auditoría clara de los bienes de su abuelo. "El siguiente paso yo creo que es toda la parte de investigación que ya lo estamos haciendo, pero eso depende de la Justicia, no de nosotros. La Justicia se tiene que hacer cargo y mandar a investigar dónde están todos los bienes", finalizó.