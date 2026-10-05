Costa pidió disculpas por la polémica despedida a Eva Anderson y enfrentó los rumores de rivalidad: "Es doloroso"

Lo cierto es que la periodista se contactó con Costa, quien aclaró sus dichos al aire para despedir a Evangelina Anderson y remarcó que se trata de una bendición irlandesa que incluso suele utilizar en sus shows.

“Jamás la escuché en un funeral(la frase). Es una bendición irlandesa, de hecho la uso al final de mis espectáculos. Es una bendición y le deseas prosperidad al otro”, explicó la humorista en una charla con Cora Debarbieri.

Y además aclaró que no existe ninguna rivalidad con su ahora excompañera de ciclo: “No entiendo por qué buscan dónde no hay. El placer de destrozar al otro no lo comprendo. Me llevé muy bien con Evangelina y fue una tristeza su despedida. Es una compañera dulce y fue lindo compartir las tardes con ella”, explicó.

En tanto, Costa aclaró que le dolería pensar que esas palabras podrían haber afectado a Evangelina: “Sería doloroso para mí pensar que mis palabras le hicieron sentir mal. Creo que ella se ríe y si es así, me alegro”, aseguró.

Evangelina Anderson, en tanto, había publicado en su cuenta de Instagram una imagen creada con IA a modo de humor donde se la veía recostada al lado de dos tumbas, lo que muchos tomaron como una indirecta al mensaje previo de Costa.

Por qué se fue Evangelina Anderson de Cortá por Lozano

Evangelina Anderson resolvió ponerle un punto final a su etapa en el ciclo Cortá por Lozano (Telefe). La decisión responde a su intención de priorizar sus proyectos personales y también la organización de su vida familiar.

Marcela Tauro dio a conocer en Intrusos (América Tv) cuál será el nuevo rumbo laboral que tomó la modelo y sorprendió al revelar que se trata de una propuesta vinculada al mundo del streaming.

"La convocaron para hacer un streaming", contó la periodista durante la emisión del histórico programa de espectáculos de las tades sobre cuál sería el futuro laboral de la modelo y los nombres que sonaron para ocupar su lugar en el panel de Vero Lozano.