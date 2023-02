Coti contó que sufrió comentarios gordofóbicos de Romina en Gran Hermano 2022 y que no salieron al aire: "Me dijo que..."

Embed

"Romina habló de mi cuerpo. Dijo que yo estaba re gorda, que yo comía un montón y que lo que comía se me iba para las piernas", contó la correntina.

"¿Te dijo eso?", le consultó Estefi Estefi sorprendida porque eso no había salido al aire en Telefe. Y ahí Coti amplió: "Sí, decía 'mirá las piernas que tiene'. Yo estaba en la pieza con los ojos cerrados y se ve que ella pensó que yo estaba durmiendo".

Y luego, la correntina comentó: "No lo pasaron (al aire). Eso no es nada comparado a todo lo que dijo de mí. Se la cuida un montón. Lo que decía, me parece muy feo. A Camila también le dijo que come un montón. Tiene un problema con eso".



Gran Hermano 2022: la dura advertencia a Romina por trasgredir las reglas del juego

El lunes por la noche, los participantes de Gran Hermano 2022 recibieron una enorme sorpresa: sus familiares ingresaron a la casa para quedarse una semana junto a ellos.

Romina Uhrig esperaba poder ver a sus hijas. Sin embargo, la ex diputada se llevó una desilusión porque no las dejaron entrar y, en su lugar, lo hizo su sobrino, Fabián Herrera.

La ex pareja de Walter Festa aprovechó la oportunidad para preguntarle por sus hijas y su familia. El joven le dio algo de información del exterior y la advertencia de Gran Hermano no se hizo esperar.

Feliz por saber cómo están sus seres queridos, Romina le contó a Julieta. "Me dijo que la familia se unió", le dijo la ex diputada a su mejor amiga dentro del juego. Enseguida, la voz de Gran Hermano le llamó la atención: "Recuerden que está prohibido hablar del afuera".