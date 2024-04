Cristian U vaticinó quién será el o nuevo rival de Furia en Gran Hermano ante la salida de Catalina

"Igual más allá de todo, no podemos negar de Cata , se armó sola un gran camino para llegar a ser la gran contrincante de la jugadora más picante de esta edición, salió de la zona de confort y se expuso ante un fandom que ella ya sabía que era súper fuerte y sanguíneo", precisó Cristian U.

Y agregó: "Sinceramente también se convirtió en una excelente jugadora, no lo podemos negar, así que públicamente felicito a Cata, por el logro obtenido, pero sostengo si naces segunda morís segunda! Me refiero al juego no a la vida! Obvio!".

El ex participante del reality destacó a Virginia Demo como una participante que puede llegar a competirle fuerte a Furia en la gran final del programa: "Una más y me voy a seguir durmiendo que acá son las 6 AM, sino se toman enserio a Virginia, se va a convertir en la mayor amenaza para Furia en la final".

"Se los dije hace unas semanas y se los vuelvo a repetir, representa muy bien a las mujeres con los ovarios bien puestos que no se dejan amedrentar y se hacen respetar, solo tengan anotada esa idea, yo les hago de una especie de vidente furioso! Jajaja Nuevamente felicitación y descansen!", concluyó el ex GH y DJ.

El escandaloso grito y reclamo de la tribuna de Gran Hermano en medio de la eliminación de Catalina

Catalina Gorostidi quedó eliminada de Gran Hermano, Telefe, en una reñida definición con Juliana Furia Scaglione que se vivió con mucha atención dentro y fuera de la casa.

Al conocerse la decisión del público con su voto, se escuchó claramente un fuerte grito de la tribuna en el estudio de GH que dejó en evidencia el rechazo a la producción del reality.

Apenas el conductor Santiago Del Moro dio a conocer el nombre de la eliminada, la gente en el estudio se indignó y no dudó en exponerlo: "¡Está arreglado! ¡Está arreglado!", repetía la gente en forma de canto mientras Cata saludaba a sus compañeros antes de retirarse de la casa.

Cabe recordar que la médica pediatra obtuvo el 57,1% por ciento de los votos en un mano a mano apasionante con la tatuada, lo que fue una de las definiciones más apasionantes de la actual edición del ciclo teniendo en cuenta los últimos enfrentamientos que tuvieron ambas en la convivencia después de una gran amistad.

En el estudio donde se transmite la gala se vivió una verdadera final entre los fanáticos de Cata y Furia que dejaron en claro sus preferencias y admiraciones hacia las participantes.