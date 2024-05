La indignación de Juana Repetto cuando un seguidor la acusó de "planera con Osde"

juana repetto zapato roto.jpg

“Estás pidiendo canje. Comprale. Sos planera con Osde. Vergüenza ajena”, le contestó picante uno de sus seguidores por mensaje privado, acusándola de subir esa foto para conseguir a cambio algún canje de publicidad.

A lo que Juana Repetto contestó con indignación mostrando la conversación: “Y a vos ser del mal... (no saben la cantidad de caca que me tira hace rato). Tiene nuevos, divinos y comprados, gila. Metete las palabras en el qlo”.

Además en otra historia la madre de Toribio y Belisario aclaró sobre un error ortográfico por el que fue duramente cuestionada: "Es llamativo los nervios que le da a la mayoría de la gente. Me equivoco siempre, solté. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error".

La cruda reflexión de Juana Repetto sobre el hate que recibe en las redes: "Hay un límite"

Juana Repetto expone muchos aspectos de su vida a través de sus redes sociales y en el último tiempo se ha convertido en un foco de críticas ya que recibe una gran cantidad de comentarios negativos acerca del contenido que comparte.

Como invitada a Socios del Espectáculo, El Trece, la actriz decidió hablar acerca de esta situación y si bien en ciertos aspectos decidió tomárselo con humor, también aclaró que tiene ciertos límites.

“Por lo que sea la gente me cuestiona constantemente, y yo siento que nos cuestionan a todos los que exponemos nuestra vida. Pero hay un límite que me parece que ya no va y es cuando se meten con los niños”, expresó.

Y luego amplió: “No que me digan que tienen las zapatillas sucias, pero sí cuando ya se meten con cosas más heavys. Con que son tontos o que son feos o que les cagué la vida. Uno está medio impermeabilizado en un punto, pero no deja de ser fuerte”.

Siguiendo por la misma línea, Juana reflexionó acerca del motivo que la lleva a mostrarse en las redes y explicó: "Tengo una necesidad fuerte de mostrar el lado B de la vida, de cosas que a todos nos pasan. Uno piensa que la maternidad es estar tirada en la cama como en la tapa de la revista ‘Hola’ con tu bebé todo vestido de blanco recién nacido, y nada que ver. Llegás sola, cansada y con las tetas explotadas".