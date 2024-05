Juana Repetto expuso su impactante cambio físico y reflexionó acerca de su salud

Luego, detalló como fue el proceso y recordó: "Empecé a adquirir hábitos saludables en la alimentación e incorporando actividad física y gracias a eso (y terapia) también me empecé a sentir mucho mejor emocionalmente".

Juana Repetto cambio fisico

"Y aquí comienza la mejor versión de mi, sin lugar a dudas. Esta terapia que empecé post parto me estaba haciendo muy bien, me sentía extremadamente feliz con mi bebé y mi rol como madre me tenía totalmente atrapada y entusiasmada", expresó.

Además, afirmó: "Déjenme decirles que mi versión como madre me trajo esta nueva Juana que llegó para quedarse, pero no solo como madre lo cual es obvio, si no en todo sentido".

Por último, animó a sus seguidores a no darse por vencidos si están en la misma búsqueda y finalizó: "Se puede. No bajen los brazos y no se queden donde se sientan mal, se puede salir de ahí, se labura y se sale! Se los prometo".

La indignación de Juana Repetto cuando un seguidor la acusó de "planera con Osde"

Juana Repetto suele mostrar su día a día en las redes sociales y no es la primera vez que mantiene algún cruce con un seguidor. Esta vez la actriz se enojó cuando le dijeron que era "planera con Osde".

Fue luego de la que la actriz publicó una imagen con el zapato con roturas de su hijo y dijo que los había mandado a coser. Ahí, un seguidor la acusó por mensaje privado de buscar un canje con esa foto.

juana repetto zapato roto.jpg

“Estás pidiendo canje. Comprale. Sos planera con Osde. Vergüenza ajena”, le contestó picante uno de sus seguidores por mensaje privado, acusándola de subir esa foto para conseguir a cambio algún canje de publicidad.

A lo que Juana Repetto contestó con indignación mostrando la conversación: “Y a vos ser del mal... (no saben la cantidad de caca que me tira hace rato). Tiene nuevos, divinos y comprados, gila. Metete las palabras en el qlo”.

Además en otra historia la madre de Toribio y Belisario aclaró sobre un error ortográfico por el que fue duramente cuestionada: "Es llamativo los nervios que le da a la mayoría de la gente. Me equivoco siempre, solté. Me importa nada, no jodo a nadie ni nadie morirá por mi error".