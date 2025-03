Dalma Maradona habló de lo que significó el encuentro con sus tías en el juicio por la muerte de Diego

Lo cierto es que Dalma y Gianinna mantienen un conflicto con sus tías por la marca Maradona y también las acusan, junto a Matías Morla, de beneficiarse económicamente de la misma mientras que sus hijos no reciben dinero alguno.

"El primer impacto fue terrible porque estaban sentadas atrás nuestras tías, pero de los nervios que tenía no las vi. Después si fue una decisión no hablar pero cuando yo llego no sabía", aseguró.

Y es que tiempo atrás, la hija del ídolo de futbol contó: "Cuando pasó lo de mi papá llamé una por una y les dije que están con la persona que iba a estar involucrada a la muerte de mi papá y ustedes pueden decidir estar o no estar. Y ellas decidieron estar por plata y entonces eso no...".

"Tienen derecho a ir porque son de la parte querellante pero no sabíamos que iban a ir. Tampoco se acercaron y después se fueron, dejaron al abogado para que las represente", finalizó.

Duro momento: Verónica Ojeda lloró y se descompensó en el comienzo del juicio de Maradona

El martes 11 de marzo por la mañana comenzó el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ocurrido el 25 de noviembre de 2020 a los 60 años en la casa del barrio San Andrés de Tigre donde vivía.

Verónica Ojeda fue una de los familiares del astro en llegar al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 en compañía del abogado y pareja Mario Baudry y en su primer contacto con la prensa se mostró muy afectada por la situación, casi sin poder hablar ante la prensa.

Ya en el interior de sede judicial, Verónica se sentó en una de las sillas y se mostró totalmente angustiada y fue abrazada y contendida por su pareja en medio de una crisis de llanto y se descompensó.

En el juicio declararán más de 100 testigos y se sentarán en el banquillo siete de los ocho imputados. La enfermera Dahiana Madrid, otra de las imputadas, solicitó un juicio por jurado y tendrá un proceso aparte.

Los acusados son Leopoldo Luque, neurocirujano y médico personal; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora Nancy Forlini, coordinadora de la empresa de una empresa de salud privada; el jefe de enfermeros Mariano Perroni, encargado de la compañía Medidom; el médico clínico Pedro Di Spagna, y el enfermero Ricardo Almirón.

Los imputados acusados de homicidio con dolo eventual podrían enfrentar penas entre los ocho y los 25 años de prisión y se estima que el juicio continúe hasta mitad de año.

