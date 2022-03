Dalma Maradona opinó sobre la posibilidad de hacer una nueva serie sobre la vida de Diego.

"La verdad es que no la vi, pero la tenemos que ver porque mi mamá hizo un reclamo porque lo que se contó no es real", afirmó la hija del astro del fútbol.

"¿Y no piensan en hacer ustedes la historia de Diego?", quiso saber Ángel. "¿Una ficción? No sé. La tendría que hacer mi mamá, pero no creo que tenga ganas", explicó Dalma.

La actriz recordó que ella pudo concretar un documental con testimonios únicos sobre la vida de Diego.

"Son tres capítulos donde yo cuento la relación con mi papá y la relación con las personas que realmente lo conocieron, desde el fotógrafo que lo siguió durante su estadía en Nápoli hasta sus compañeros de vestuario", detalló Dalma.

Claudia Villafañe sorprendió a su hija al aire en LAM

Claudia Villafañe salió al aire en LAM y tomó por sorpresa a su hija, Dalma Maradona, que estaba en el piso.

Ángel de Brito aprovechó la oportunidad para preguntarle su opinión sobre Maradona: Sueño Bendito.

"No hay una versión. De los años compartidos con Diego hay una sola verdad, que fue la que vivieron dos personas, pero no fue contada por ninguna", señaló la empresaria.

"Vos podrías contar tu historia", retrucó el conductor. "Yo podría contarla. Estuve medio ahí por hacerla, pero si cuento mi verdad, voy a lastimar a mucha gente. En ese momento, no tengo ganas de amargarme", sentenció.