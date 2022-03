Dalma Maradona reveló la condición impuesta para reunirse con Verónica Ojeda

Dalma Maradona captura pacto con Ojeda.jpg Dalma Maradona reconoció que con su hermana y su madre hicieron un pacto de no agresión con Verónica Ojeda.

Y mientras intentaba seguir camino, Dalma agregó "Hablaría de todo, no tengo problemas. Pero de verdad tengo que ir a buscar a mi hija al colegio", excusándose para no tener que seguir respondiendo sobre Verónica Ojeda y lo que han podido conversar las dos familias, quienes hoy por hoy están unidas en pos de conocer las verdaderas causas de la muerte de Diego Maradona.

En tanto, cuando la mamá de Roma ya se iba pidió a la prensa que no la persigan y al alcanzar a preguntarle por los motivos de la ausencia Jana Maradona en la fotografía, nuevamente se limitó a declarar "Pregúntenle a ellos por qué no estaban. Yo no puedo hablar por los demás".

Verónica Ojeda dio detalles del encuentro con Claudia Villafañe, Dalma y Giannina Maradona

Verónica Ojeda habló sobre el encuentro familiar en el que estuvieron presentes Dieguito Fernando, Claudia Villafañe, Giannina y Dalma Maradona por la muerte de Diego. "Mucho no voy a hablar del tema porque decidimos dejarlo muy íntimo lo que charlamos. Lo principal es que estamos las tres luchando, yo representando a Dieguito Fernando, por el fallecimiento de Diego. También Claudia. También por las marcas de Maradona y un montón de cosas que hay que investigar. Tenemos que seguir adelante", dijo Vero en el ciclo La Tarde del Nueve que conducen Pía Slapka y Tomás Dente.

Luego, hizo referencias a las diferencias que podrían tener entre ellas y que, a pesar de ello, "vamos a hacerlo de forma privada... Decidimos juntarnos para tener justicia".

Verónica Ojeda Verónica Ojeda en La tarde del Nueve

En cuanto a otros herederos de Maradona que faltaron en la fotografía, Ojeda precisó que "Diego Junior (Diego Armando Maradona Sinagra) obviamente no pudo estar porque está en Italia, firmó su abogado por él y estaba al tanto de todo esto. Siempre apoyó a la causa y estuvo pendiente a todo lo que se haga acá en la Argentina. Y Jana (Jana Maradona) por un tema logístico. Pero me parece que firmó ayer".

Por último, hizo hincapié en cómo se encuentra Dieguito Fernando, el hijo que tuvo con Diego Maradona: "Estoy feliz de que Dieguito está feliz, a pesar de que no tiene a su papá. Todos los días se acuerda de él".