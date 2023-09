Dalma y Gianinna, envueltas en un escándalo: aseguran que prohibieron un homenaje a Maradona

Con el correr de los días, dicha cuenta cosechó miles de seguidores, likes y comentarios, a medida que la comunidad maradoniana continuaba creciendo. Sin embargo, al parecer, la movida no fue del agrado de Dalma y Gianinna, que interpusieron una medida para dar de baja esa cuenta.

En un comunicado de @maradonoir se lamentaron por la decisión. "Empezamos Maradonoir como otro homenaje colectivo, entre infinitos, a Diego Armando Maradona: el mejor jugador de fútbol y el mejor de los nuestros", comienzan diciendo en el inicio del mensaje.

"Quisimos ubicarlo en cada película que pudiéramos, porque hay tantos Diegos como fanáticos que lo recordemos. El 31 de agosto nos bloquearon la cuenta porque Diego Mayol, en representación de Dalma y Gianinna Maradona, considera que 'la imagen y nombre de Diego Maradona' pertenecen legalmente a sus herederos y no pueden ser utilizados sin su autorización", advierten.

En las últimas líneas de ese comunicado, desde @maradonoir aclaran que no tienen autorización para continuar compartiendo material del ídolo: "Por esto, no podemos subir más fotos. Pero no queremos dejar de decir que nosotros creemos que Diego es del pueblo y de todos los que lo amamos. Diego es más que público: es popular".

image.png

Lanzan un llamativo producto en honor a Diego Maradona: cuánto cuesta y dónde conseguirlo

Desde el fallecimiento de Diego Armando Maradona el 25 de noviembre de 2020, diversas manifestaciones artísticas, como murales, estatuas, y pinturas, surgieron en su honor. Ahora, la gastronomía se une a este tributo en la localidad bonaerense de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, donde dos jóvenes emprendedores, Rodrigo Hanun y Manuel Carpano, adquirieron la licencia de Sattvica S. A., la empresa presidida por Rita Maradona, hermana de Pelusa.

Estos emprendedores establecieron una fábrica en el Parque Industrial de Florencio Varela, donde producen 15.000 unidades por hora de un alfajor que rinde homenaje a la figura del legendario futbolista. La presentación de este "alfajor Maradona" tuvo lugar el 22 de agosto, conmemorando los 1000 días desde la partida del ídolo del fútbol. La ceremonia se llevó a cabo en un comedor de Villa Fiorito.

alfajormaradona.jpg

Durante el evento, las hermanas de Diego y los emprendedores compartieron 500 alfajores con los niños del barrio como un gesto simbólico. A través de la cuenta de Instagram oficial @alfajormaradonaarg, expresaron su entusiasmo por llevar el producto a todos los kioscos de Argentina y crear una nueva tradición que refleje la alegría y pasión que caracterizaban a Maradona.

Este alfajor Maradona está compuesto por dos galletitas de chocolate, relleno de dulce de leche y bañado en una fina capa de chocolate cobertura. No solo su nombre, sino también su envoltorio, que imita la camiseta número 10 que Maradona utilizó en el Mundial de Estados Unidos de 1994, generaron mucha expectativa.

Los emprendedores de Florencio Varela tienen como objetivo que este alfajor sea accesible a nivel nacional y asequible, con un precio inicial estimado entre $250 y $270. Actualmente, la golosina ya está disponible en kioscos de todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y próximamente estará disponible en localidades de todo el país.