Dani La Chepi quiere formar parte del Bailando 2023 y habló de su técnica para llamar la atención de Macelo Tinelli

"La gente muere con vos en el Bailando, ¿Ya te llamaron no?, tenés que estar ahí", le dijo el director del musical “Heaters”, y ella le respondió "me llamaron y dije que no", entre risas ya que era una broma, pero confesó que se muere por pisar la pista.

"Yo le 'likeo' todo a Marcelo, todo, ¡Acá estoy Marcelo!", dijo sobre su técnica para llamar la atención del conductor y sus enormes ganas de estar en el el Bailando 2023. ¿Se le cumplirá?

Pablo Echarri confesó en Noche al Dente la técnica que usó para acercarse a Nancy Dupláa en los '90

A un mes de su estreno, Noche al Dente la está rompiendo, y este viernes, Fer Dente recibió en el piso de América TV al actor Pablo Echarri, que recorrió sus anécdotas más divertidas, y una en particular no tuvo desperdicio y por supuesto estuvo vinculada a su esposa y madre de sus dos hijos, Nancy Dupláa.

"¿Es verdad que cambiabas los guiones para estar más tiempo con Nancy?", le preguntó el conductor, y Echarri tuvo que confesar.

"Fue un hecho concreto, con Nancy nos habíamos conocido en los pasillos de El Trece, pero la primera vez que trabajamos juntos fue en una película que se llamaba El Desvío (1998) , y la verdad es que nos atraíamos, varios conocidos ya nos habían hablado de eso", comenzó.

"Tuvimos un encuentro y si bien cada uno estaba con su pareja, hubo una atracción bastante fuerte. En la película éramos un grupo de amigos, ella estaba con Gastón (Pauls) que además era su pareja en la vida real, y yo le propuse al director que en un momento nosotros nos quedáramos solos 'por el bien del guion'", señaló Echarri entre risas.

"¿Y te dieron bola?", le preguntó Fer Dente, y la respuesta fue rotunda: "Sí, salió en la peli", dijo Echarri, que en ese cambio de guion lo único que buscaba era pasar más tiempo con su actual esposa, desde hace ya más de 20 años. ¡Un romántico!