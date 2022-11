El enojo de Dani La Chepi tras una particular propuesta de canje de lolas: "Se fueron al..." 

Chepi descargo 1.jpg

"Hola, Daniela, somos líderes en cirugías estéticas. Trabajamos con el doctor experto en implantes mamarios y atendemos a la mayoría de las famosas del país. Queríamos contactarnos con vos porque vimos que tuviste un inconveniente con una de tus mamas y tu pezón no quedó como te gustaría", fue la primera parte del mensaje que recibió Dani La Chepi refiriéndose a la biopsia que debió hacerse semanas atrás.

En tanto, mostró el resto de la insólita propuesta -al menos para ella- deslizando que era una animalada: "En el caso de que volviera a aparecer el problema, existe la opción de quitarte las glándulas mamarias, como ya varias personas lo hicieron, para no correr riesgo y terminar el problema de raíz".

"Si eso pasara, contá con nuestros servicios para realizarte los implantes. Obviamente, sin cargo alguno, a cambio de publicidad; mostrar el proceso y el resultado. Esperamos que te llegue este mail a tu pronta respuesta", concluía la propuesta.

El descargo de Dani La Chepi tras la propuesta de canje de sus lolas

"El mail comenzó bien. Ponele, lo del pezón capaz que se quedó cuando yo dije que me quedó como un chinchulín, pero como dijo el mastólogo era cuestión de tiempo. Salió como la cabeza de una tortuga y tiene una cicatriz, pero no me molesta", arrancó su descargo Dani La Chepi desde sus historias virtuales.

Y tras hacer un análisis de la última parte del mensaje, disparó contra el equipo que le hizo la sensible propuesta -al menos en su caso-, reflexionando sobre el peso de la estética y la salud: "Se fueron un poco al pasto. Me liquidó un poco este mail y me hizo pensar mucho cómo la estética está por encima de la salud”.

"Si volviera a salir, que puede ser que pase porque es una posibilidad, pero yo pienso todos los días que no. Y si pasara no voy a ir a un centro de estética. Pero me preocupa muchísimo la estética sobre la salud, la liviandad y la crueldad con la que se escribe", concluyó firme La Chepi, intentando sembrar conciencia sobre el tema.