Dani la Chepi se sinceró y contó cómo atraviesa su soledad tras cortar con Javier Cordone

A partir de ahí reveló que mujeres le escribían contándole que su ex las invitaba a salir, entonces Chepi pidió que dejen de nombrarlo. Invitada al ciclo de Florencia Peña, “La puta ama” por América, la ex participante de “Masterchef celebrity”, reveló cómo está.

“Estoy ahí, la estoy llevando en soledad”, dijo y agregó: “Uno extraña eso. El compañerismo, el tener el abracito”.

“Mi hija lo quiere mucho. Lo extraña. Le mandó un audio diciéndole que lo extraña. Él también, pero no (por un reencuentro). Yo le digo que los adultos somos medios tontos, que hay momentos que hay que superarlos y capaz que en otro momento será. Igual ama que esté sola porque quiere que esté sola para ella”, indicó y contó que desde que se separó no volvió a tener relaciones sexuales y, pese a esto, no quiere volver con Javier.

Embed

Dani La Chepi aclaró cómo terminó su relación con Javier Cordone

Dani La Chepi había contado que recibió algunos mensajes de seguidoras que la alertaban vía redes sociales que en su momento hablaron con su ex pareja, Javier Cordone. Esto motivó un furioso descargo de él vía redes, negando haber sido infiel.

"La verdad que no da leer tantas mentiras y agravios. En un rato va mi descargo. Durante el tiempo que estuvimos juntos con Dani aposté siempre a la relación e intenté que perdurara, la respeté y acompañé en todo. Hasta el último día de nuestra relación me la jugué por tratar de construir (ella igual) y siempre voy a querer lo mejor para Daniela, ¡por todo el amor verdadero que hubo y hay!”, contó él desde Instagram.

Lo cierto es que aprovechando su presencia en LAM, Ángel de Brito le consultó sobre este tema y Dani La Chepi aclaró que no se separaron por infidelidad. "¿Qué pasó con tu ex? Él te tiró un palo en las redes", le preguntó el conductor.

"Nos separamos. Yo lo dejé de seguir… Dijeron que hubo infidelidad, pero él salió a aclarar que no la hubo. No nos separamos por eso. Si hubo no lo sé. De parte mía no", aclaró la instagramer.

Y apuntó: "Una piba me mando capturas de que estaba hablando con él, pero ya estábamos separados. Ella se encargó de que esto me llegara. Me los mostró (a los mensajes). En el momento me dolió. El chabón estaba solo, podía hacer lo que quisiera".