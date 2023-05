Dani La Chepi y el mensaje que alertó a todos después de varios días sin actividad en las redes: "Estoy..."

Después de varios días, Daniela Viaggiamari regresó a Instagram con unas enigmáticas palabras que dieron cuenta de los problemas por los que está atravesando.

dani la chepi 3.jpg

Dani La Chepi intentó llevar tranquilidad con su reaparición en Instagram y contó en parte qué le sucedía, pero que en realidad causó más preocupación en sus seguidores.

“Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días. Nos vemos pronto, gracias”, expresó la influencer sin dar demasiadas precisiones la influencer.

¿Qué le pasa?

dani la chepi.jpg

Dani La Chepi quiere formar parte del Bailando 2023 y habló de su técnica para llamar la atención de Marcelo Tinelli

Dani La Chepi estuvo en Noche al Dente, y habló de sus ganas de formar parte del Bailando 2023, que muy pronto desembarcará en la pantalla de América TV con la conducción de Marcelo Tinelli.

"Yo bailé mucho en Sábado Bus", dijo Daniela Viaggiamari, la actriz y cantante que fue parte del staff del programa que conducía Nicolás Repetto, mientras con Fer Dente hacía la coreografía del inolvidable ciclo de los sábados, y le confesaba sus ganas de formar parte del certamen más famoso de la televisión argentina.

"La gente muere con vos en el Bailando, ¿Ya te llamaron no?, tenés que estar ahí", le dijo el director del musical Heaters, y ella le respondió "me llamaron y dije que no", entre risas ya que era una broma, pero confesó que se muere por pisar la pista.

"Yo le 'likeo' todo a Marcelo, todo, ¡Acá estoy Marcelo!", dijo sobre su técnica para llamar la atención del conductor y sus enormes ganas de estar en el el Bailando 2023. ¿Se le cumplirá?