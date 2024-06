Daniel Gómez Rinaldi apuntó contra José María Listorti por su dura crítica al Martín Fierro: "Soltá y bancátela"

Y agregó en una nota con Intrusos, América Tv: "Esto no tiene nada que ver con Ventura (Luis). Me invitas siempre para la foto pero para premiar nunca me tenés en cuenta".

"Antes tener un Martín Fierro era un logro, ahora ya lo tenés por la moda, digital... Ya es mucho. Oscar es cine, listo, para mí Martín Fierro en lo personal tiene que ser radio y televisión", cerró su fuerte crítica José María Listorti.

Al escucharlo, Daniel Gómez Rinaldi, periodista y miembro de APTRA, le contestó muy picante a José María: "Primero que se lave la boca Listorti, ¿desde cuando ahora tiene la palabra de la verdad?", comenzó.

"Soltá Listorti, no te nominaron como humorista bancátela y ahora no estás nominado. ¿Sabés hace cuánto hay gente que trabaja y no está nominado?", continuó.

Y finalizó contundente: "No soy yo solo, hay 100 socios que votamos. Mi amor, vos perdiste prestigio, no te tuvieron en cuenta, y bueno, por algo será. Que espere el año que viene".

Yanina Latorre renunció a su nominación al Martín Fierro de Radio 2024: el duro motivo

A pesar de estar de vacaciones en Europa por estas horas, Yanina Latorre está al tanto de todo lo que sucede en el país. Es así que tras darse a conocer las candidaturas para los premios Martín Fierro de Radio 2024 desde Intrusos, América Tv, donde resultó nominada en una de las ternas, no dudó en renunciar a la terna.

La angelita fue votada por los socios de APTRA en la quinterna a mejor columnista de espectáculos por El Observador, junto a Marina Calabró por Radio Mitre, Marcela Tauro por FM La100, Tamara Pettinato por Radio Con Vos y Pía Shaw por CNN Radio.

Es así que este miércoles por la noche, fue Ángel de Brito quien deslizó en el minuto final de LAM que se quedó "con ganas de felicitar Yanina Latorre, que está nominada como Mejor panelista de radio”, tras lo cual las compañeras de la angelita se extrañaron con picardía por la categoría.

“¿Cómo que mejor panelista?”, preguntó Marcela Feudale, teniendo presente que Yanina quedó desvinculada de Polino auténtico (Mitre) en febrero de 2022 y recién volvió al éter en mayo de 2023 conduciendo Yanina 1079 en El Observador.

Lo cierto es que a pesar de que esta edición los Martín Fierro de Radio compilan las producciones 2022 y 2023, la realidad es que la mujer de Diego Latorre no encaja en la terna. “Es conductora, pero está nominada como columnista”, confió asombrado De Brito.

Al tiempo que señaló a pura ironía:“¡Bueno, es así APTRA! Ella conduce un programa, pero piensan que es panelista. No sé…”, y sumó: “Me dijo Yanina hoy que renuncia obviamente. Ya no va a participar, así que quedan las otras cuatro, todas divinas. Así que que gane la más mejor: Marina (Calabró), Pía (Shaw)”.

La ceremonia está prevista para el próximo domingo 16 de junio, fiesta que se llevará a cabo en La Rural de Palermo, será transmitida por América TV y contará con la conducción de Karina Mazzocco y Fernando Dente.