Daniel Osvaldo a puro beso apasionado con una misteriosa mujer en un boliche: el video

Lo cierto es que ya otra vez soltero, el rockero y ex futbolista está nuevamente disfrutando de la noche. Allí, fue visto a los besos el fin de semana con Angie Cadenas.

Daniel Osvaldo y Angie estuvieron a los besos en un boliche y el video fue mostrado al aire por Fefe Bongiorno y Pepe Ochoa en Bondi Live.

“Daniel Osvaldo estuvo a los besos durante el fin de semana con Angie Cadenas, acá están”, anunció Pepe Ochoa al mostrar las imágenes de los dos apasionados en la pista y con el ex de Gianinna Maradona y Jimena Barón en primer plano tomando un trago y a puro chape con Angie.

A lo que Yanina Latorre presente en el estudio reaccionó picante: “¿Quién es? Nombremos enigmáticos de gente famosa, no marginal”.

Mirá a Daniel Osvaldo a puro chape en un boliche.

daniel osvaldo angie cadenas.jpg

La letal respuesta de Marixa Balli a Daniel Osvaldo tras su discriminador comentario: "Te hacía más hombre"

Recientemente Daniel Osvaldo apareció en el canal de Youtube La Canchita Tv con un comentario de lo más discriminador tildando de "mufa" a Marixa Balli, junto a otra personalidades, mientras miraba un partido de fútbol con otros colegas como por ejemplo el Turco García.

Ante este cuestionable dicho por parte del ex de Jimena Barón y Gianinna Maradona, Balli le respondió picante este viernes desde LAM, América Tv, tras compartir las imágenes en las que Osvaldo lanzaba a viva voz “Kiricocho, Marixa Balli, De la Rúa, Milei”, antes de que se pateara un penal en el partido de fútbol que miraba junto a otras personas.

“Patético. Atrasa. Se podría agarrar los huevos, si es que los tiene”, disparó molesta la panelista mientras que Ángel de Brito respaldó a su colaboradora, arremetiendo: “Por ahí no tiene. No ha demostrado tenerlos, por lo menos como padre”. Al tiempo que Balli sumó picante: “O son chiquitos. Por eso. Ahora entiendo un montón de cosas”.

Acto seguido, Marixa aclaró que jamás habló de Daniel Osvaldo y tampoco lo conoce. “Nunca hablé de este hombre, no se me cruza por la mente. Se me cruzan pocas cosas y justamente este tipo, no”, confió molesta.

Marixa Balli y Daniel Osvaldo.jpg

Y mientras que Ximena Capristo intervino preguntando si "¿No te tendrá ganas?”, Balli reaccionó espantada: “No, por Dios. ¡Que no lo permita la vida!”, al tiempo que Matilda Blanco aseguró que se trata de "un comentario antiguo".

Pero eso no fue todo. “Estás haciendo un programa de televisión… ¿En donde sale esta maravilla que hicieron? ¿En YouTube? Bueno, supongo que es un programa de streaming el programa donde dicen boludeces", arremetió la morocha y reveló: "Igual le mandé un mensajito al Instagram”, reveló entonces la cantante de La Cachaca.

Fue así que rápidamente el conductor se acercó hasta ella y leyó desde su teléfono celular el contundente mensaje que Marixa le envió a Osvaldo:“Muy desagradable tu comentario hacia mi persona. Te hacía más hombre. Muy lamentable lo tuyo, ahora comprendo muchas cosas. Sos patético”.

Tras ello, la empresaria fue más que clara sobre Daniel Osvaldo. “Si me contesta, sigo, pero como no tiene huevos…”, concluyó Balli.