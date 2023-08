Daniela Celis rompió el silencio y se refirió a la posibilidad de estar embarazada de mellizos

Luego le pidieron más detalles sobre el tema y especificó: "Que está embrazada de mellizos, aún no me responde. Banquemos a que ellos lo confirmen. A mi me lo dan como hecho".

Pilar Smith sobre Daniela Celis

Tras estas declaraciones, Estefi Berardi decidió indagar al respecto y también le escribió a la ex Gran Hermano. Para su suerte, logró comunicarse con ella y replicó su respuesta a través de su cuenta de Twitter.

"Daniela de GH desmintió el rumor de su supuesto embarazo de mellizos. Me dijo que se hizo un análisis de laboratorio y tiene negativo esa cuestión", informó.

Estefi Berardi sobre el embarazo de Daniela Celis

La picante confesión sexual de Daniela Celis sobre la convivencia con Thiago Medina: "Tenemos un..."

Si bien dentro de la casa de Gran Hermano 2022, Daniela Celis y Thiago Medina tuvieron algunas idas y vueltas, fuera del reality las cosas marchan cada vez mejor, al punto que decidieron irse a vivir juntos, una primicia que este portal tuvo en exclusiva día atrás.

Y en ese marco, en un móvil con A la Barbarossa (Telefe), la parejita feliz hizo una confesión sexual súper jugada, mientras acondiciona el nidito de amor que con tanto esfuerzo han conseguido.

"El departamento está vacío, pero hay una cama, que es lo único que necesitamos por el momento", dijo Pestañela, quien además confesó que la intimidad de la pareja es aún más intensa que dentro de la casa de GH.

"Acá estamos sin cámaras, sin micrófonos. Tenemos un cajón lleno de juguetes (íntimos). De todo. Acá estamos viva la pepa. Estamos muy bien acá", dijo sin pelos en la lengua.

Además, la mejor amiga de Julieta Poggio confesó que "Thiago es un dulce de leche. Cada vez que va a la verdulería, o a algún lado, siempre vuelve con una rosa, con un chocolate o con un peluche. Siempre". ¡Un romántico!