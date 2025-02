Daniela Celis se cansó y confesó qué es lo que más odia de la maternidad: "Estoy cansada"

"Yo nunca salgo a bailar, jamás. Pero cuando lo hago, para mí es todo un ritual: dejo a mis bebés, están con Thiago, estoy tranquila, salgo, disfruto, ¡me desconecto! Intento no sentirme mala madre, no pensar en ellas, no extrañarlas. Es un trabajo mental enorme", expresó de entrada visiblemente m molesta.

Embed

E inmediatamente hizo saber cuánto le molestan los cuestionamientos por sus salidas. "Entonces, cuando salgo y me cruzo con alguien, si son amigas y me quieren, ¡no me pregunten cómo están las bebas! ‘¿Con quién las dejaste?’, ‘¿y las bebas?’. Porque me hacen sentir una hija de puta estando en un boliche con un vaso en la mano y el culo para abajo preguntándome por mis hijas", disparó a los gritos.

"¡No, por favor! Decime qué linda que estoy, qué bueno que salí, cómo la estoy pasando. Porque después tardo 20 minutos en olvidarme, hasta que aparece otra persona y me pregunta lo mismo", continuó en su verborrágico descargo.

Por último, admitió entender el cariño de la gente pero confesó que por momentos le pesa. "Me encanta que en el día a día me pregunten por mis bebas, porque siento que estamos acompañados. Pero a la noche, cuando estoy con un putishort puesto, ¡no me preguntes por las nenas! Decime ‘qué linda que sos’, porque me costó un montón ponerme ese short", concluyó contundente.

Daniela Celis y Thiago Medina con las gemelas.jpg

Daniela Celis apareció llorando en un video y preocupó a sus seguidores: "Es el peor día de mi vida"

En tanto, el martes de esta semana la ex Gran Hermano Daniela Celis ya había compartido un video totalmente desencajada y llorando en sus historias de Instagram, lo que preocupó a todos sus seguidores.

“Ay, chicos, hoy es el peor día de mi vida. No sé qué está pasando”, comenzó diciendo la mamá de Laia y Aimé en sus redes sociales. “Vine acá, al canal, a trabajar y no hay stream porque hay partido. Vine al pedo, al pedo”, reveló.

Embed

“Y dejé mis bebés en casa (por sus gemelas) y todavía no puedo desbloquear mi teléfono. No sé, no, te juro que no sé", expresó con lágrimas en los ojos.

Lo cierto es que el lunes por la noche el conductor Santiago del Moro había anunciado que el martes no iba a ver programa de Gran Hermano 2024 debido a que se transmitiría el partido de Boca contra Alianza Lima por la Copa Libertadores, pero se ve con el trajín de sus actividades no llegó a enterarse.