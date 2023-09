Daniela Celis ya sabe el sexo de los gemelos y reveló cómo se llamarían

Daniela Celis y Thiago Medina.jpg

En tanto, también confió que en la reciente ecografía que se hizo pudo verse el sexo de los bebés, aunque prefirió no enterarse en ese momento. “Le dije ‘anotámelo en un sobre con un papel que me lo voy a llevar’. Vamos a hacer una megafiesta, con fuegos artificiales, con colores. Si es celeste, va a ser nene. Si es rosa, va a ser nena. Ya durante este mes, porque tengo una panza...”, anunció feliz e impaciente.

Asimismo, sobre los nombres de los bebés, Daniela reveló que con Thiago ya tendrían decididos los nombres de los nuevos integrantes de la familia. Si son nenas se llamarían Roma y Amelie, al tiempo que si son varones eligieron Ivo y Teo. Lo que sí dejó claro es que sea cual sea el sexo, sus hijos llevarán apellido compuesto de papá y mamá: Medina Celis.

El tremendo disgusto que se llevó Daniela Celis, en medio de su embarazo

La ex Gran Hermano Daniela Celis está viviendo un sueño hecho realidad. La morocha va a convertirse en mamá de gemelos, fruto de su relación con Thiago Medina, a quien conoció en el reality de Telefe.

Hace unas semanas, la joven de Moreno anunció la feliz noticia en el streaming Fuera de joda. “Me encontré con que no es uno, sino dos, pero no son mellizos sino gemelos. Se me cumplieron varios sueños, quise ser famosa, quise tener gemelos y se me dio”, expresó, emocionada.

En medio de este momento tan especial, Daniela decidió crearle un perfil en Instagram a sus hijos (@gemelos_medinacelis). La ex GH prometió que iba a subir imágenes y videos de los bebés en esa cuenta.

“Los gemelos Medina Celis están en camino. Mis papis se enamoraron en un reality y nos crearon cuando salieron”, escribió la morocha en la descripción del perfil de los gemelos.

Daniela estaba sumamente ilusionada, pero algo arruinó todo. Los administradores de Instagram suspendieron el perfil. Algo que suele ocurrir cuando se incumplen con las normas de la comunidad o hay alguna denuncia de parte de algún usuario.