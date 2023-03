Yanina Latorre confirmó que Mica Tinelli tampoco se bancaba a Guillermina Valdés

"Hablé con Mica y me dijo que no tenía nada que criticarle a la hermana, que admira el valor que tuvo para contarlo", comenzó la angelita sobre su diálogo con la novia de Licha López.

"Estas dos chicas sufrieron mucho. Mica es más tranquila y se la bancaba, era más educada, se sentaba a comer y si la invitaban decía que si. Cande así como la vemos de tranquila, si algo no le gustaba lo decía", cerró sobre el conflicto entre las hijas de Tinelli y su ex, Guillermina.

La hermana de Guillermina Valdés salió a defenderla y arrojó un filoso palito contra Cande Tinelli

Anoche Cande Tinelli opinó sin filtro por primera vez de Guillermina Valdés, la ex pareja de su padre Marcelo Tinelli y madre de su medio hermano Lorenzo, durante su participación en LAM (América TV) como angelita invitada. Allí reveló que nunca tuvo buena relación con ella, pero lo más fuerte fue cuando la tildó de controladora y de no haberle hecho bien al conductor de ShowaMatch, entre otras cosas.

Claro que la propia Guillermina salió a responderle a Lelé desde Twitter anoche mismo: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenía con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece por todo lo vivido, escuchar esto".

Pero tal parece que el entorno de la modelo se sintió realmente afectado por el tema, ya que en las últimas horas no sólo su hijo Dante Ortega habló del escándalo en las redes sociales, sino también su hermana.

Así, Lucía Valdés salió a disparar un filoso dardo contra Cande Tinelli para defender a Guillermina a través de una sutil, pero contundente, frase desde sus Instagram Stories. Allí puede leerse: "No hablar mal de nadie es la mejor manera de hablar bien de ti".