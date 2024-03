Darío Barassi contó que deberá someterse a dos cirugías: "La gran complicación es..."

Darío Barassi operación

Ante la preocupación de sus seguidores, horas más tarde habló nuevamente del tema y dio más detalles acerca de su situación.

"Hola bebitos, me escribieron muchos colegas, unos divinos todos preocupados y demás, me parece perfecto que sea noticia y yo lo agradezco porque aparte le viene bien al programa. Me tengo que operar, tengo un pólipo en una de las cuerdas y lo cuento por acá así es más fácil", comentó.

"Tampoco es tan grave, me tengo que operar un pólipo. La gran complicación es que tiene un post operatorio intenso y sobre todo tengo que estar quince días aproximadamente muy muy en silencio entonces lamentablemente no puedo seguir haciendo el programa", agregó y le agradeció al Chino Leunis quien ocupara su lugar.

La contundente reacción de Pampita tras la desopilante foto de Darío Barassi imitándola en la playa

Recientemente Darío Barassi conjugó descanso en familia y trabajo, al instalarse por varios días en México para grabar junto a Wanda Nara parte de lo que será el Love is Blind Argentina para Netflix.

Así, en sus tiempos libres no dudó en disfrutar junto a su mujer y sus dos hijas de la playa y las comodidades del resort en la paradisíaca Riviera Maya, casualmente el mismo en el que también estuvo trabajando Pampita.

Fue así que, fiel a su humor entre inocente y picante, Barassi no pudo con su genio y compartió en su cuenta de Instagram una desopilante foto suya posando detrás de una palmera con el mar de fondo, comparándose con la modelo y tratando de imitarla.

Daría Barassi imitando a Pampita.jpg

"Estuvo @pampitaoficial en este mismo hotel haciendo producciones grosas y siendo una reina. No va que intento hacerme el sexy en la playa tapando la panza con una palmera, y nada sale como quiero. Lpm. ¿Real me sale panza después del tronco?!?", escribió risueño el conductor.

Como era de esperar, casi de inmediato Carolina Ardohain no pudo más que reaccionar a pura risa y festejando la ocurrencia de Darío, con tres emojis de caritas llorando de la risa, tomando la broma con la mejor de las ondas por supuesto.