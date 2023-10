Débora Plager criticó a Diego Brancatelli por su fuerte pregunta a Ariel Wolman en medio del ataque terrorista a Israel

Uno de los argentinos que pidió volver de Israel es Lucas, hijo de Wolman, quien también tiene a Lola en ese país. “Yo tengo familia viviendo en Israel desde 2002. Mi hermana, mi mamá, mi papá falleció ahí, mis sobrinos, primos… Y cuando apoyé a mis hijos a hacer este plan de estudios sabía que así como Argentina tiene los problemas de inseguridad que tiene, Israel tiene otra clase de inseguridad, porque puede haber un atentado. Ahora, nunca pensamos que podría ser de esta magnitud”, relató Ariel Wolman.

Brancatelli, en la entrevista para C5N, le preguntó a Wolman si su mirada sobre el Estado argentino había cambiado después del operativo de repatriación de ciudadanos.

“Te he leído varias veces cuestionando al Estado, ¿hoy te cambia la mirada con un Estado presente que va a buscar a tu hijo y lo trae a salvo a nuestro país?”, consultó al límite el periodista en un tema tan sensible.

A lo que Wolman le contestó: “Yo estoy a favor del Estado, no de los gobiernos que lo manejan; yo agradecí al Estado y no sé si es lo que le corresponde hacer”.

Al ver esto, Débora Plager salió a repudiar la actitud de Brancatelli para con su colega desde la pantalla de LN+. “Rezamos por nuestro compañero Ariel Wolman para que pueda embarcar a sus hijos a la Argentina”, pidió la periodista.

Y remarcó: “Lo de Diego Brancatelli, de chicanear, diciéndole que ahora pide que traigan a sus hijos, debería tener un poquito de humanidad, ¿no?”. Dicho esto, finalizó: “Todos somos padres che, con los hijos no”.

Diego Brancatelli mostró las tremendas amenazas de muerte a su familia

Diego Brancatelli denunció que hace unos meses recibió graves amenazas a su familia y luego de presentarse en la Justicia y la investigación correspondiente, se detuvo al agresor virtual.

El conductor de Argenzuela, C5N, mostró los graves mensajes intimidantes que recibió por privado vía redes sociales y contó que el hombre que se los envió quedó detenido.

"Les tengo que contar esta historia, esto no empieza hoy pero espero se termine hoy", indicó al aire el periodista. Y remarcó: "Se metieron con mis hijos, con un menor de 7 años. Publicaron una foto de mi nene y me escribieron: ‘Te veo y te mato un pibe’ o ‘Lo vamos a violar’. Terminó preso el que escribió esto".

"Esto viene ocurriendo desde hace al menos tres meses", precisó Brancatelli. Y añadió sobre la persona detenida: "Él tenía la cuenta activa en su teléfono, le allanaron el domicilio y le secuestraron el teléfono. Es de Presidente Derqui".

"No lo conocía, no sé quién es. Utilizó la foto de un tercero, de alguien que no es, y la puso de perfil. Puso un nombre falso en su cuenta", amplió el conductor.

"Se llama Gabriel Alejandro Jesús Starc. Él reconoció que fue él quien amenazó a mis hijos y ahora está detenido. Reconoció que era él quien había amenazado a mis hijos", finalizó Diego Brancatelli.