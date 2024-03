Delfina Gerez Bosco explicó por qué se separó de Martín Coggi y aclaró si volvió con su ex marido

“Con mi ex nos llevamos súper bien porque somos familia, pero no volvimos. Tenemos un hijo en común y hablamos un montón, todos los días, por el nene", aclaró Delfina Gerez Bosco.

Y amplió: "Él quiere que yo esté bien y yo que él esté bien. Nos amamos como familia y como personas porque, aparte, tenemos un hijo. Repito: hablamos y nos vemos todos los días por el nene”.

Luego de varios años de relación, el casamiento a mediados de 2017 y el nacimiento de Gennaro un año después, Delfina y Fernando se separaron.

Tras salir del reality, y el inicio del romance con Martín Coggi, la modelo aclaró que ya se encontraba separada de quien era su marido. "Yo entro separada al Hotel, nosotros veníamos mal de antes", explicó Delfina Gerez Bosco por ese entonces.

Los motivos de la separación de Delfina Gerez Bosco y Martín Coggi

“Con Martín estamos distanciados, pero es re buen chico y está todo bien. Estuvo buenísimo (la relación), pero estamos mejor así. Estamos en momentos diferentes, pero nada es grave. El que es padre o madre, me va a entender. Él no tiene hijos y yo sí”, reveló Delfina Gerez Bosco sobre su separación de Martín Coggi.

Y aclaró sobre las razones que los llevó a distanciarse: “Martín es amoroso, lo adoro. Es re bien tipo y con mi hijo es cien puntos, así que no puedo decir nada. Si uno tiene hijos y el otro no, capaz uno quiere tener y el otro no; o uno quiere convivir y el otro no”.

“Yo estoy muy bien. Martín es como más cuidadoso y reservado de su vida y demás, viste que nunca estuvo en ningún quilombo, ni nada. Entonces, por ahí la que habla soy yo", siguió la modelo y conductora.

Y cerró: "Eso no quiere decir que sepa cómo abordar los temas, sino que soy muy sincera y digo ‘la verdad es que estamos en tiempos diferentes, entonces para cuidar lo que fue, que estuvo re bueno, decidimos hacer así’”.