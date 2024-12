Denise Dumas habló del escándalo con Vanina Escudero y fue contundente: "Pregúntenle a Silvina"

“No, no fue así, pero igual no voy a hablar del tema, porque si yo me pongo a decir cómo fue, después ella sale a hablar y no quiero que el tema siga. Tienen un montón de otras cosas más importantes para hablar y esto fue hace muchos años, ya pasó”, le respondió tajante Dumas.

Acto seguido, la notera le preguntó si se tomaría un café con Vanina. “Sí, qué sé yo, no sé. Te juro... no quiero hablar más del tema, porque ellos mismos dijeron que no hay que hablar. Pueden decir lo que quieran, yo no voy a hablar más, porque ya lo hice y ya está todo dicho”, expresó.

“¿Te mataron con lo que vos dijiste?”, quiso saber la cronista. “No, pero no es un tema que le sume a ellos tampoco, que hagan prensa con algo más lindo”, sostuvo.

“¿Están usando esto para hacer prensa?”, siguió la notera y Dumas le contestó: “No. Fue una pena que me vengan a buscar a mí por lo de Silvina, pregúntenle a Silvina todo, a ellos, yo no tengo ya más nada que ver”.

Vanina Escudero y Denise Dumas enfrentadas: el terminante gesto de Campi con Waldo

Denise Dumas está en una verdadera guerra con Vanina Escudero y Álvaro Navia después de que el matrimonio decidió sacarle el madrinazgo de su hija Joaquina luego de elegirla a ella hace unos años.

La bailarina argumentó que esta decisión la tomó debido a la distancia que tienen hace mucho tiempo con Denise ya que el contacto entre ambas se cortó cuando ellos se instalaron en Uruguay en la pandemia.

Lo cierto es que en medio de este latente conflicto que explotó en los medios hace unos días, Martín Campi Campilongo, esposo de Denise, dio su opinión sobre el tema y fue tajante con Waldo.

Campi reconoció en una nota con el ciclo Intrusos, América TV, el quiebre de su amistad con Waldo tras las evidentes diferencias entre Denise Dumas y Vanina Escudero.

"Se que Denise no quiere hablar. Fue la madrina durante cinco años, yo no tengo nada que decir", dijo el actor. A lo que Rafa Juri le consultó: "¿Eras amigo de Waldo?".

"Muy", respondió Campi. Y el cronista le repreguntó: "¿Y ahora?", y Campi lo saludó afectuosamente y dijo a cámara retirándose de la nota: "Beso a todos chicos", en un claro gesto que está todo mal con Waldo.