Trascendió la verdadera razón por la que Vanina Escudero y Denise Dumas terminaron su amistad

“El bautismo de la hija de Vanina se fue retrasando. Después vino la pandemia, ellos se fueron a Uruguay, siguieron manteniendo como una relación, porque tenían una relación muy cercana”, comenzó diciendo la periodista Paula Varela.

“En un momento Vanina la llamó a Denis para decirle que le quitaba el madrinazgo, porque había conocido un cura muy famoso en Uruguay, y que quería bautizarla allá”, continuó.

Denise empezó a sufrir por el desplante de la ex vedette. “Denis se puso re mal. De hecho, tenía el vestido de la nena comprado, era la madrina. La nena la llamaba ‘madrina’. Tenían una relación muy grande”, señaló Paula Varela.

“Muchas veces que Vanina venía a Argentina y Denis se enteraba por Instagram. Eso molestaba. Denis le había comprado a Joaquina un regalo por el cumpleaños, y decía, ‘che, paso a ver a la nena, se lo llevo’. Y era siempre ‘no’”, detalló.

Y finalizó: "Ahí Vanina se va de nuevo a Uruguay, le quita el madrinazgo y Denis dice: ‘¿sabes qué? Me hacés mal, no te atiendo más el teléfono, no hay café, no hay nada’”.

Sebastián Almada reconoció su distancia con Waldo y se la jugó por Campi y Denise Dumas

Hace unos meses estalló la interna entre Vanina Escudero y Álvaro Waldo Navia por un lado y del otro Denise Dumas y Campi luego de que el uruguayo y la bailarina le quitan a la conductora el madrinazgo de su hija Joaquina tras distanciarse un largo tiempo.

Lo cierto es que una nota con el ciclo Intrusos, América TV, Sebastián Almada reconoció su distancia de Waldo y marcó que con Denise y Campi "son familia".

"Estamos distanciados, se sabe y es una realidad, no me voy a andar escondiendo", reconoció el humorista uruguayo sobre el actual vínculo con Waldo.

Y explicó al respecto: "Tampoco discutimos o nos peleamos, por respeto a la amistad que tuvimos muchos años hay que dejarlo ahí, en algún momento nos cruzaremos".

"No tengo que defenderme de nada, no hice nada malo. A la edad que tengo no me apena nada, vivo. Yo he perdido las cosas más importantes de mi vida entonces hay que disfrutar", enfatizó Sebastián Almada.

Y bancó a Campi y Denise Dumas: "Campi y Denise son familia, hace muchos años convivimos y nunca pasó nada malo, ni siquiera un entredicho ni tenemos dualidad en la vida, entonces seguimos para adelante".