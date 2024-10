Denisse González no dio más vueltas y respondió lo que todos quieren saber: ¿está embarazada?

Denisse González subió un posteo con un toque de ironía. "Así q estoy embarazada y no me enteré mira vos", escribió, indignada con el rumor por el cual se armó tanto revuelo.

image.png

La ex GH está enfocada en su carrera como modelo tras la exposición que logró en el reality de Telefe.

En los sentimental, Denisse está viviendo un momento de mucha felicidad con Bautista, con quien decidieron apostar a la convivencia y seguir dándole oportunidad al amor.

El polémico video de Denisse González descontrolada en un boliche: la reacción de Bautista Mascia

Semanas atrás, el ganador de Gran Hermano, el uruguayo Bautista Mascia, alcanzó un logro muy importante en su carrera: dio un concierto para sus fans en el mítico Gran Rex.

Después del recital, el muchacho se fue a una fiesta temática con su pareja, Denisse González, y otros ex integrantes del reality de Telefe. Al parecer, la rubia se pasó de copas y terminó protagonizando un papelón.

En un momento, la ex GH le empezó a bailar de manera muy sexy y provocativa a su pareja que, al ver que los estaban filmando, la agarró del brazo y la frenó para evitar una escena bochornosa.

Embed

El video de Denisse moviéndose con un estilo muy hot no tardó en hacerse viral en las rede sociales y generar todo tipo de reacciones.

“El estado en el que estaba Denisse es triste. No estaba en su sano juicio y las nenas que la miraban no entendían nada”, “Se olvidó de que no estaba en la casa”, “Estaba re tomada”, “Bauti se fue de la vergüenza” y “Estaba re en pedo”, fueron algunos de los comentarios de desató la grabación.