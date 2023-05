Denuncia de Thelma Fardin a Juan Darthés por abuso sexual: el fiscal hizo una nueva presentación

Este jueves feriado se conoció que el fiscal federal de San Pablo, Andrey Borges de Mendonça, presentó un nuevo pedido ante el juez de esa ciudad, Fernando Toledo Carneiro, en el que insiste con el procesamiento del actor por el abuso sexual de la actriz.

En su escrito planteó un recurso de reposición en el que insiste que el delito por el cual fue denunciado el actor sigue vigente luego de que el magistrado subrogante del fuero federal Fernando Toledo Carneiro entendiera que había prescrito por el paso del tiempo, informó Noticias Argentinas.

Cabe recordar que Thelma Fardin ya dijo que apelará la decisión del magistrado del juicio que se inició en 2021, donde el juez declaró absuelto a Darthés en primera instancia.

“No ha sido posible determinar la materialidad del delito”, sostuvo el juez en su fallo, lo que motivó una fuerte conferencia de prensa de la actriz repudiando la decisión del magistrado.

La dolorosa reacción de Thelma Fardin tras la absolución de Juan Darthés

Thelma Fardin habló en conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional y, acompañada del colectivo Actrices Argentinas, aseguró que "esto no termina acá", tras la absolución a Juan Darthés por la denuncia por abuso sexual.

La actriz cuestionó el fallo conocido más temprano y consideró que el Poder Judicial "es el último bastión de un sistema patriarcal". En esa línea, indicó que en la Justicia brasileña, donde tramitó la denuncia contra el actor, "solo el 1% de los casos por abusos sexual obtiene condena".

Junto a sus abogados Carla Junqueira y Martín Arias Duval, que antes se refirieron a la absolución en términos legales, la actriz hizo un llamado a las víctimas de abuso sexual y violencia de género en general a que "no se adoctrinen" con un fallo de estás características. "No me adoctrina a mí", insistió.

Fardin, que había denunciado a Darthés por un presunto abuso sexual en 2009 cuando ambos se encontraban de gira con la obra Patito Feo en Nicaragua, comentó que era "extraño" que su caso hubiese tenido una condena en primera instancia en una Justicia como la de Brasil, sobre la que añadió además que "no tiene perspectiva de género".