Denunciaron penalmente a Coscu tras un grave episodio en su barrio privado

Coscu y sus perros

En cuanto a las razas, Ochoa detalló que se trataba de dos pitbull y un dogo, y sumó: “Hubo una revolución en el barrio porque empezaron a contar que hubieron otros incidentes con estos perros y obviamente Coscu debería haber sido más responsable con este tema”.

Finalmente, el panelista utilizó sus redes sociales para continuar con la noticia y compartió los documentos de la denuncia y capturas del chat de los vecinos hablando acerca de la situación.

Embed Denunciaron a Coscu.



Sus tres perros mataron a la perrita de una vecina y la atacaron ferozmente. El dormia la siesta y se entero por que los guardias del barrio cerrado donde vive le llevaron los perros. Karla lo denuncio penalmente. #DDM pic.twitter.com/3jZsYlcBZk — pepe ochoa (@pepeochoa88) October 6, 2023

Coscu apuntó picante contra Lali Espósito, Nicki Nicole, La Joaqui y María Becerra: "Caretas"

Martín Pérez Disalvo, conocido como Coscu, volvió a reavivar sus polémicas con algunas artistas musicales y esta vez fue durísimo en un vivo de streaming con Lali Espósito, María Becerra, Nicki Nicole y La Joaqui.

El youtuber cargó contra las cantantes en un vivo que hizo, por la forma en la que ellas se refirieron a él tras sus polémicos comentarios sobre sus trabajos musicales. Las tildó de "caretas", por la forma en la que se refirieron a él tras las devoluciones que dio sobre los trabajos discográficos de las cantantes.

"A mí no me gusta el puterío, yo no vivo del puterío", remarcó Coscu con su habitual estilo. Sobre Nicki Nicole, comentó: "Me cruce a Nicki Nicole, después de eso y cuando había dicho que el tema me gustaba, pero no me gustaba lo de la ardillita, también se enojó, estaba enojada, no me quiso ni saludar, después me saludó medio de forma forzada pero esto no termina acá”.

Embed

Y se refirió al cantante mexicano Peso Pluma, quien recientemente fue vinculado sentimentalmente a ella: “Peso Pluma dice 'sos bebé' y nos hace cagar de risa a todos porque acá en Argentina nadie dice sos bebé, es medio raro, la palabra, la frase y yo no me puedo reír porque soy de la escena, soy un tipo serio, no me puedo reir del sos bebé. Si te ofendió te pedì disculpas, ok. No las aceptaste porque ni la leíste, ni te importó".

“Me hubiera encantado que nos juntemos y hacer una reacción, después me di cuenta que por ahí vos querías hacer la reacción, pero no te querías juntar conmigo, querías solo hacer la reacción, y bueno ahí está. Cuando te necesitan, te llaman te atienden, hablamos dos horas pero después no existís. Si ustedes van a ser así, está perfecto", siguió picante.

“A mi lo que me sorprende es que una persona que conoces hace cuatro años, se va a las nubes se pega con todo, está re pegada y se olvida de todo, no sos nadie. Eso es caretaje”, puntualizó Coscu.