Laurita Fernández no seguirá en Bienvenidos a ganar y trascendieron los picantes motivos: "No la aguantan"

Laurita Fernández finalmente se va de la conducción de Bienvenidos a ganar (El Nueve) y quien seguirá al frente del ciclo es Hernán Drago, quien se desempeñó como jurado y ya se encontraba al frente del programa.
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Laurita Fernández no continuará más al frente de la conducción de Bienvenidos a ganar y en LAM contaron los detalles de la interna en el programa.
Laurita Fernández finalmente se va de la conducción de Bienvenidos a ganar (El Nueve) y quien seguirá al frente del ciclo es Hernán Drago, quien se desempeñó como jurado y ya se encontraba al frente del programa.
En LAM (América Tv) dieron detalles de la decisión de que la conductora se aleje y que Drago quede de manera estable al frente del ciclo, contentos por su labor y manera de manejarse.
Ella terminó su trabajo en el mes de diciembre, se fue de vacaciones en el verano y se estaba hablando si volvería este año, algo que finalmente no sucedará y seguirá Drago como conductor.
"Laurita Fernández fuera de El Nueve. Hernán Drago ya renovó su contrato para conducir las noches todo el año, que era jurado del programa", comentó Ángel de Brito.
El conductor destacó que la figura de Laurita Fernández significa un desembolso de dinero más importante para el canal pero también apuntó a la tensa relación laboral que mantenía la conductora con su ex novio, Claudio Peluca Brusca, que es productor de ese ciclo.
"Es más cara, están en modo ahorro. Además hay un tema personal en el medio que su ex novio es productor del programa", precisó el periodista.
"Acá contamos que ellos se llevaban a los tiros, no se llevaban bien laburando", sumó Pepe Ochoa. Y el conductor observó: "No es fácil trabajar con el ex".
En ese sentido, Pilar Smith contó: “Seguro no lo tomó bien, porque cuando hablé con ella (por Laurita), hace un par de días, me dijo: ‘Ahora volvemos para ver bien el formato, cómo va a quedar’”.
Luego de unos minutos, Ángel de Brito retomó la información sobre la salida de Laurita Fernández de Bienvenidos a ganar y amplió: "Ella pidió el cambio de productor, se llevaban mal. Y hay bajas en el programa, la mitad del jurado afuera: se van Magalí Bachor y Pablo Ramírez".
Y cerró con otros picantes datos que le aportaron sobre la interna en el ciclo: “Por otro lado, Karina Iavicoli me manda información y me dice: ‘Laurita tiró mucho de la soga y quedó afuera, no la aguantan. Lo que más molestó fue el lobby que hizo y aman a Hernán Drago porque no es egocéntrico, están muy contentos con él”, leyó contundente.
Laurita Fernández aprovechó el contexto de una fecha especial como San Valentín y dejó que una imagen en las redes que dio que hablar.
Tras separarse del productor televisivo Peluca Brusca meses atrás, la conductora confirmó su vínculo con el polista Matías Busquet en la fecha más romántica del año.
Coincidiendo con el día de los enamorados, la conductora compartió por primera vez en sus redes una imagen junto a Matías Busquet, el polista con quien blanqueó su historia de amor días atrás en distintos medios.
En la postal se los vio abrazados, sonrientes y con una complicidad evidente que terminó de confirmar lo que ya era un secreto a voces.
"Esto es muy reciente, él también, aparte de la mía, yo me vine a la temporada, la verdad que muchos meses. Es muy buena persona y por supuesto que eso habla de la familia que tiene también”, decía Laurita Fernández ante las cámaras de Puro Show (El Trece) confirmando el vínculo.