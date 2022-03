Después de la polémica, Mica Viciconte dice que no le importa cómo pronuncien su apellido

"Me parece que como periodista informarse de la pronunciación de un apellido no es tan difícil. No diría esto si la situación no se repitiera varias veces, ya hasta parece despectiva la forma. Se pronuncia Viciconte (súper fácil). Y no Vichiconte", fue la queja de la figura de MasterChef.

Ante el enojo de la rubia, Funes le pidió disculpas.

"El apellido es italiano, se dice Vichiconte. Pero entiendo que a Micaela le gusta que le digan Viciconte. Me lo hizo saber y está todo bien. Ella pide que le diga Viciconte, está perfecto", declaró el periodista.

"Yo lo googlée, lo busqué, me informé... yo digo Tinelli no Tineyi... pero si ella está acostumbrada a que se le diga Viciconte, se le dirá Viciconte", sentenció.

El mensaje de Mica Viciconte después del revuelo que se armó con su apellido

Después del revuelo que se armó con Robertito Funes, Mica Viconte remarcó en un tuit que el tema "está terminado".

https://twitter.com/MicaViciconte/status/1499108405411201024 Para mi el tema está TERMINADO Y ACLARADO. No hagamos un escándalo de algo que se habló y se solucionó.

Quiero seguir con mis cosas y en este momento prefiero estar tranquila — Mica Viciconte (@MicaViciconte) March 2, 2022

"Para mi el tema está TERMINADO Y ACLARADO. No hagamos un escándalo de algo que se habló y se solucionó", expresó.

Mica indicó que ya no se preocupará por cómo pronuncien su apellido.

https://twitter.com/MicaViciconte/status/1499109999506771973 No importa cómo se pronuncie lo que decimos o el apellido en este caso , sino la intención. De verdad para mi ya paso. — Mica Viciconte (@MicaViciconte) March 2, 2022

"No importa cómo se pronuncie lo que decimos o el apellido en este caso , sino la intención. De verdad para mi ya paso", sentenció.