Diego Brancatelli reveló que afronta un serio problema de salud y preocupó a todos: "Es horrible"

En una nota con Clarín, Brancatelli recordó cómo comenzó esta complicación: "En Enero me explotaron los discos, yo ya venía con dolor desde hacía años, pero el lunes que pasó me quedé duro luego de un viaje donde hice fuerza de más. Volví de Cataratas de Iguazú, a donde fui en familia durante tres días en el marco de los festejos de mis 10 años de casado, pero caminé mucho empujando un cochecito de uno de los nenes, mucha escalera y eso me terminó resintiendo la zona".

"Estoy tratando de evitar la operación. Por ahora vengo zafando, pero es horrible vivir así. Me hice un bloqueo hace 3 meses y parece que el efecto está pasando. Tengo que seguir trabajando y ver cómo sigo. Son un montón de indicaciones a seguir, para como te dije, evitar el cuchillo", continuó.

Al finalizar, Brancatelli comentó que hoy la medicación es lo único que le saca el dolor. "Ahora tuve que volver a tomar Tramadol, que es un derivado de la morfina, porque esto no me permite vivir tranquilo. Me duele de manera constante. Para sentarme, para todo", cerró.

El desesperado pedido de Diego Brancatelli ante la escalada del dólar blue: "Pongan..."

El dólar blue y la tremenda disparada que hubo en su valor referido al peso esta semana es el tema del momento en la Argentina y el jueves su valor alcanzó los 440 pesos. Minuto a minuto se conoce una nueva cotización de la moneda estadounidense.

En este sentido, quien manifestó su preocupación al respecto fue Diego Brancatelli. Vía Twitter, el periodista que apoya el actual Gobierno de Alberto Fernández fue muy crítico en su mensaje.

"440 el dólar. Alguien va a explicar qué hacemos? Cómo se sigue?", expresó el periodista. Y agregó: "Basta de chamuyos ni la vocera diciendo que es la sequía o la cosa de la cosa de la cosa".

"Pongan lo que hay que poner", finalizó su categórico mensaje. Inmediatamente, el mensaje de Brancatelli en la red social del pajarito se llenó de comentarios debido a su fuerte apoyo a la actual conducción y generó polémica.