Diego Pérez se metió en la polémica y reveló cómo fue trabajar con Maru Botana

Lo cierto es que Maru salió a defenderse con una contundente descargo. "Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo", afirmó.

En medio de la polémica, en Desayuno América hablaron con Diego Pérez, quien fue compañero de Maru en Telefe.

El ex VideoMatch defendió a la cocinera. “Yo estuve tres temporadas con ella y si estuve tanto tiempo fue porque realmente la pasé bien. No solamente me llevé muy bien con ella sino que me hizo muy bien”, sostuvo.

“Siempre había hecho personajes insoportables y la gente pensaba que era así. Cuando yo empecé con Maru tenía a mis hijos chiquitos, los llevábamos al programa y la gente me empezó a ver desde otro lugar, eso se lo debo a ella”, remarcó.

Diego destacó que tenían una química fenomenal. “Había una química bárbara, nos divertíamos mucho. La pasábamos bien con ella y con sus hijos”, agregó.

El actor mencionó que con Coco Carreño también tenían una excelente relación. “Nos llevábamos bien pero a lo mejor la percepción que tiene Coco no es la misma que tengo yo. Para mí era muy divertido lo que hacíamos los tres”, cerró.

La trama secreta detrás de la feroz pelea entre Maru Botana y Jimena Monteverde

Hace unos días, Jimena Monteverde dio una nota a Héctor Maugeri y se despachó contra Maru Botana. La cocinera reveló que su colega la bajó de un canal porque estaba por debutar con un nuevo programa y no quería competencia.

"Presentó varios pilotos hasta que le tomaron uno. Y pidió exclusividad. Ella quería ser la única al aire. Nosotros no podíamos estar más", reveló.

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) hablaron sobre el revuelo que se generó con las declaraciones de Jimena. "La culpa la tiene Maugeri", lanzó Rodrigo Lussich, en referencia a la entrevista que destapó todo.

Su compañero, Matías Vázquez, expuso una versión que explicaría el origen del conflicto entre ellas. “A mí la información que me llegó es que un auspicio tiene la culpa. Lo tiene el auspicio, ni Maugeri, ni nadie. Un auspicio, es tema de plata”, advirtió.

“Jimena Monteverde se quedó con una marca que tenía Maru Botana y hay un tema de guita importante”, remarcó el panelista.

Lussich, en tanto, señaló que todo se reduce a un tema de egos. "Maru tuvo un protagonismo como cocinera que no se veía desde Doña Petrona en la televisión. Llegó a medir y a protagonizar con un estrellato y una estelaridad que el resto, con todo respeto, por muy buenos profesionales que sean, tal vez no tuvieron. Entonces me parece que ahí también hay un tema de egos que no se lo perdonan. No le perdonan el éxito a Maru Botana”, sentenció.