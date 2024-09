La trama secreta detrás de la feroz pelea entre Maru Botana y Jimena Monteverde

Este martes en Socios del espectáculo (El Trece) hablaron sobre el revuelo que se generó con las declaraciones de Jimena. "La culpa la tiene Maugeri", lanzó Rodrigo Lussich, en referencia a la entrevista que destapó todo.

Su compañero, Matías Vázquez, expuso una versión que explicaría el origen del conflicto entre ellas. “A mí la información que me llegó es que un auspicio tiene la culpa. Lo tiene el auspicio, ni Maugeri, ni nadie. Un auspicio, es tema de plata”, advirtió.

“Jimena Monteverde se quedó con una marca que tenía Maru Botana y hay un tema de guita importante”, remarcó el panelista.

Lussich, en tanto, señaló que todo se reduce a un tema de egos. "Maru tuvo un protagonismo como cocinera que no se veía desde Doña Petrona en la televisión. Llegó a medir y a protagonizar con un estrellato y una estelaridad que el resto, con todo respeto, por muy buenos profesionales que sean, tal vez no tuvieron. Entonces me parece que ahí también hay un tema de egos que no se lo perdonan. No le perdonan el éxito a Maru Botana”, sentenció.

La brutal respuesta de Yanina Latorre al descargo de Maru Botana: "Me jodió la vida"

Maru Botana publicó un descargo contundente luego de ser acusada por Jimena Monteverde de haberla bajado de un proyecto por celos profesionales.

"Estoy cansada que la gente me haga mal. Esta gente que tiene algún problema que no lo resolvió, que no se la agarre conmigo", afirmó la famosa cocinera y mencionó también a Yanina Latorre, que en el pasado contó que fueron amigas y las cosas terminaron mal entre ellas.

"No quiero hablar de Yanina porque quiero a Lola, me concentro en ella que me parece amorosa", añadió sobre la integrante de LAM.

Tras el descargo de Maru, la angelita no demoró en dar una respuesta. "¡Dios mío! Se cree su propia mentira. Mete a Lolita. Nunca mentí, todo lo que conté de la Facultad es verdad. Maru Botana era una turra resentida y me jodió la vida", sostuvo.

Y remató: "No necesito que te concentres en Lola, de ella me ocupo yo. Los demás también dicen la verdad. Ahora es fácil victimizarse, ¿por qué mentiría? No entiendo. Hacete cargo Maru. No te quiere nadie".