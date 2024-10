Diego Poggi reveló el particular momento en que se comprometió con su novio y su incrédula reacción

"Estoy de novio. Antes de que terminara Gran Hermano esto no estaba, pero ahora está. No lo conté esto, me comprometí cuando viajé", dijo Poggi al mostrar el anillo. Luego, compartió con humor cómo se llevó a cabo la propuesta", comenzó su relato en su programa La Vizcachera, DGO.

"Llevaba unos anillos en el pantalón, lo saqué a pasear por todos los lugares porque no me animaba. Entraban, volvían, lo ponía en el pantalón, los llevaba en la malla", continuó Diego Poggi.

Y recordó entre risas cómo se dio el particular pedido de mano a su novio en medio del agua y en pleno viaje: "En un momento, abajo del agua haciendo snorkel, el mejor momento, saco un anillo, se lo muestro y todo sin poder hablar, claramente. Es lo mejor porque no te puede contestar ni sí ni no, es espectacular".

Poggi admitió que su pareja pensó que el anillo fue un hallazgo de él en el agua: "Se lo muestro y pensó que me lo había encontrado. Se lo puse en la mano, seguimos nadando y después me puse el mío. Me preguntó si me había encontrado dos y cuando salimos del agua le expliqué lo que pasaba. Fue un momento tierno y divertido", relató.

Diego Poggi le bajó el tono a su pelea con Furia de Gran Hermano ¿por pedido de producción?

Diego Poggi celebró al aire en el streaming de Gran Hermano, que se ve por el canal de YouTube de Telefe, cuando se conoció -días atrás-Furia fue la elegida del público para abandonar la casa más famosa del país tras revés fuerte en el mano a mano con El Chino.

Esta semana trascendió que Juliana Scaglione tendría una lista negra, que confeccionó su hermana Coy, en la cual figuran los famosos que la criticaron durante su estadía en el reality. Poggi estaría en esa lista.

Pero eso no es todo. El conductor confirmó que tuvo un cruce en los pasillos del canal. "Hoy la crucé por primera vez. Me puteó. ¿Tenés envidia? Hijo de pu...", aseguró le dijo la entrenadora de crossfit.

Los rumores indican que los productores de Gran Hermano le hicieron un llamado de atención a Diego Poggi, que le bajó un tono a su enfrentamiento con la jugadora.

En la trasmisión de la trasnoche, el conductor aclaró: "Con Juli está todo bien. A Furia la vi un segundo. No la había visto en vida. Dos o tres palabras cruzamos. Nada grave. Me encantaría tenerla en el streaming en algún momento, como a todos los participantes".