El video de Diego Ramos arreglando el auto de un compañero en la calle: "El mecánico hot"

“Me estaba por ir del programa y nuestro productor estrella, Santiago, me llama y me dice que dejó la baliza prendida como tres horas y cuando fue a arrancar el vehículo se quedó sin batería”, relató el actor y panelista.

Un productor del programa grabó a Diego Ramos en plena acción, mientras conectaba la batería descargada con la de otro vehículo. En el video, el integrante de Mañanísima luce su cuerpo privilegiado, lo que despertó elogios de parte de sus compañeras. "El mecánico hot", lo bautizaron en el programa.

Diego Ramos sorprendió al realizar durísimas declaraciones contra el programa de Andy Kusnetzoff

Si hay algo que está claro, es que este 2023 PH, Podemos Hablar (Telefe) dio un visible giro en el estilo del ciclo de entrevistas de Andy Kusnetzoff, promocionando los escándalos, enojos y peleas entre los invitados, algo contra lo que disparó fuertemente el actor Diego Ramos.

Teniendo presente que esta temporada el programa de las noches de los sábados en el canal de las pelotas comenzó con una arcada demora, tuvo su primera pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese; siguió con el enojo de L-Gante con Pía Shaw, Karina Mazzocco y el propio Andy; y recientemente se vio la incomodidad de Luciano Pereyra al ser consultado por un viejo rumor que lo vinculó años atrás a Alejandro Fantino.

Y de esta última situación justamente opinó Diego Ramos . En diálogo con Por si las moscas (La Once Diez), el actor recordó: "A mí me pasó calcado lo que le pasó a Luciano Pereyra con Luisa Albinoni". Y detalló que "Tiempo después Luisa dijo que la habían como coacheado, como llevado para ese lugar".

Luisa Albinoni Diego Ramos

Tras ello, Diego Ramos disparó picante contra el programa de Andy Kusnetzoff. “Las charlas esas, esas preguntas se pueden dar naturalmente en una conversación, a veces ocurre por un desfasaje generacional, pero se ve mucho cuando es tan forzado”, aseguró, y señaló que“ni Luciano, ni Fantino lo han mencionado eso, o por lo menos lo han hecho por encima y cagándose de risa, pero no quisieron hablar y nunca hablaron, si eso se da así por algo es”.

“La verdad que, entre invitados, forzar esa situación para tirar a un invitado como un pedazo de carne a los leones, me parece llamativo” apuntó directo y sin pelos en la lengua. Al tiempo que concluyó afirmando que “cuando alguien no habla por sí solo de ciertas cosas, es porque no quiere hablar”, si bien confesó que “tampoco sirve enojarse porque me parece un mensaje equivocado, pero sí se dice que eso no se hace, no se hace”.