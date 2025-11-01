El hijo de José María Muscari debutó como modelo y la emoción del director fue total: los videos

Embed

Claro que Lucio no subió solo a la pasarella, sino que lo hizo junto a otros adolescentes a quienes el director teatral también mostró en sus redes, y detectó inmediatamente que varios de ellos ya tenían experiencia en el modelaje. "Altísimos looks. Todos los looks son de MH, ¿no? Me encantan. Espectacular", deslizó el también actor.

En tanto, en otro tramo de los videos que publicó Muscari padre en sus historias virtuales de Instagram se lo oye hablar con la organizadora del evento, a quien le expresa: "Amo el evento que organizaste, divino. La facha de tus modelos, no se puede creer", claramente feliz por el nuevo desafío de su hijo. ¡Felicidades!

Lucio Muscari - debut modelo

Cuál es la fuerte historia de vida de Lucio, el hijo que adoptó José María Muscari

La historia de Lucio, el hijo adoptado por José María Muscari, se ha convertido en un ejemplo de valentía y sensibilidad que desafía las normas tradicionales del sistema de adopciones en Argentina. Adolescente oriundo de Corrientes, Lucio decidió dar un paso inédito: protagonizar una convocatoria pública a través de un video en redes sociales, buscando una familia que quisiera adoptarlo.

El destino quiso que ese video llegara a José María Muscari, quien sintió de inmediato una conexión especial con el joven. Sin dudarlo, el director teatral se movilizó, contactó a las autoridades y se postuló para adoptarlo. Sobre su elección, Lucio destacó la diferencia que percibió en Muscari: “Él quería ser padre como una forma de dar y compartir, no solo por tener un hijo”.

Lucio tenía 14 años cuando comenzó el proceso de adopción y 15 al momento de ser adoptado oficialmente, convirtiéndose en el primer niño en Argentina en protagonizar una convocatoria pública de adopción. Su decisión de mudarse a Buenos Aires, en lugar de permanecer en Corrientes, fue reflexiva y consciente, priorizando comenzar una nueva etapa junto a su familia adoptiva.

Jose María Muscari y Lucio.jpg

El joven no solo demostró madurez, sino también proactividad, ya que pudo elegir a su propia familia, algo que rara vez ocurre en el sistema judicial argentino. Esta iniciativa marcó un precedente y abrió un camino novedoso para la adopción de adolescentes en el país.

Desde entonces, la relación entre ambos es plena y feliz. Muscari confesó: “Vivir mi paternidad ha sido una experiencia diferente pero muy feliz”. La historia refleja un proceso de madurez, amor y respeto, donde la valentía del joven y la sensibilidad del actor se combinan para construir un vínculo sólido y ejemplar.

Hoy, la historia de Lucio y Muscari inspira a muchas familias y demuestra que el amor, la conciencia y la decisión valiente pueden transformar vidas. Su historia rompe prejuicios y abre un camino renovador en la adopción adolescente, resaltando la importancia de que los hijos puedan elegir y que el deseo de ser padre o madre sea genuino y comprometido.