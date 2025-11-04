La firme actitud de Dai Fernández tras enterarse que Gonzalo Gerber la dejó de seguir en las redes
En una nota con Puro Show, Dai Fernández fue frontal al referirse a la actitud de su ex, Gonzalo Gerber, luego de hacerse pública su relación con Nico Vázquez.
Pocas semanas después de confirmar públicamente su romance, Nico Vázquez y Dai Fernández emprendieron su primer viaje juntos como pareja. Aunque ambos intentan mantener su vínculo lejos de la exposición mediática, las circunstancias en que comenzó la relación habrían generado ciertos roces con Gonzalo Gerber, expareja de la bailarina, con quien compartió ocho años de relación. Según trascendió, Gerber considera que el vínculo entre ellos aún no había terminado cuando Fernández se acercó a Vázquez.
A pesar de esas versiones, el propio Gerber declaró que la relación con su ex “es la mejor” y que conservan un trato cordial debido a que comparten el cuidado de la perrita que adoptaron juntos. Sin embargo, tomó la decisión de dejar de seguir tanto a Dai como a Nico en las redes sociales, gesto que muchos interpretaron como una señal de tensión. Fuentes cercanas aseguran que la relación entre ambos no sería tan armónica como pretenden mostrar públicamente.
Durante una nota con Puro Show (ElTrece), Fernández fue consultada por la actitud de su ex y respondió con amabilidad, aunque con un tono que marcó distancia. “Cero gravedad, la vida es otra cosa, no son las redes sociales”, expresó. Ante la insistencia de la cronista, agregó: “Le deseo lo mejor a él, lo quise mucho y nos queremos mucho. Tenemos una perrita en común que es muy especial así que está todo bien”.
De regreso en Buenos Aires, Vázquez y Fernández deberán cerrar la primera temporada de Rocky en Calle Corrientes y ajustar detalles para la segunda, que comenzará en enero de 2026 también en la capital. La obra marcó un antes y un después, ya que se trata de la primera adaptación teatral del clásico cinematográfico fuera del formato musical. El público acompañó con entusiasmo, agotando localidades casi a diario. Según datos compartidos por Pepe Ochoa en LAM, la producción liderada por Vázquez habría recaudado cerca de 360 millones de pesos por semana.
¿Cuál fue el destino elegido por Nico Vázquez para disfrutar con Dai Fernández?
Nico Vázquez y Dai Fernández atraviesan un gran momento juntos tras confirmar su relación, luego de haberse separado de sus respectivas exparejas, Gimena Accardi y Gonzalo Gerber.
En las últimas horas, los artistas realizaron su primer viaje al exterior como pareja, combinando amor y trabajo. Su destino fue Estados Unidos, más precisamente la ciudad de Nueva York, donde participarán en una actividad relacionada con Rocky, el musical, la obra que protagonizan con gran éxito en el teatro Lola Membrives.
Más allá del compromiso profesional, allegados aseguran que este viaje representa una experiencia especial para ambos: el primer viaje soñado como pareja y un verdadero punto de partida para una historia que comenzó en el escenario y se trasladó a la vida real.
Antes de abordar el vuelo rumbo a Nueva York, Nico y Dai presentaron la documentación correspondiente y se mostraron distendidos, sonrientes y atentos con quienes se acercaron a saludarlos. Incluso, el actor se tomó fotos con algunas fanáticas que lo reconocieron en el aeropuerto.
La pareja también tiene previsto pasar por Filadelfia, donde participarán en la reconocida Rocky Run el próximo 8 de noviembre. Según comentó Yanina Latorre en SQP (América TV), allí podrían concretar un acuerdo para que el propio Sylvester Stallone visite la Argentina y asista a ver Rocky en el teatro.
PrimiciasYa compartió las mejores imágenes de los actores en el aeropuerto antes de partir, mostrando una vez más que la pareja no intenta ocultarse y se deja ver cada vez más unida.