La firme actitud de Dai Fernández tras enterarse que Gonzalo Gerber la dejó de seguir en las redes

¿Cuál fue el destino elegido por Nico Vázquez para disfrutar con Dai Fernández?

Nico Vázquez y Dai Fernández atraviesan un gran momento juntos tras confirmar su relación, luego de haberse separado de sus respectivas exparejas, Gimena Accardi y Gonzalo Gerber.

En las últimas horas, los artistas realizaron su primer viaje al exterior como pareja, combinando amor y trabajo. Su destino fue Estados Unidos, más precisamente la ciudad de Nueva York, donde participarán en una actividad relacionada con Rocky, el musical, la obra que protagonizan con gran éxito en el teatro Lola Membrives.

Más allá del compromiso profesional, allegados aseguran que este viaje representa una experiencia especial para ambos: el primer viaje soñado como pareja y un verdadero punto de partida para una historia que comenzó en el escenario y se trasladó a la vida real.

Antes de abordar el vuelo rumbo a Nueva York, Nico y Dai presentaron la documentación correspondiente y se mostraron distendidos, sonrientes y atentos con quienes se acercaron a saludarlos. Incluso, el actor se tomó fotos con algunas fanáticas que lo reconocieron en el aeropuerto.

La pareja también tiene previsto pasar por Filadelfia, donde participarán en la reconocida Rocky Run el próximo 8 de noviembre. Según comentó Yanina Latorre en SQP (América TV), allí podrían concretar un acuerdo para que el propio Sylvester Stallone visite la Argentina y asista a ver Rocky en el teatro.

PrimiciasYa compartió las mejores imágenes de los actores en el aeropuerto antes de partir, mostrando una vez más que la pareja no intenta ocultarse y se deja ver cada vez más unida.

